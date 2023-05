Vinicius odpalił petardę! Fantastyczny gol dla Realu w półfinale LM [WIDEO]

O 21:00 na Estadio Santiago Bernabeu rozpoczął się pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Manchesterem City. Obie drużyny podeszły do meczu w dobrym momencie sezonu. Real w miniony weekend zdobył 20. Puchar Hiszpanii, a Manchester City prowadzi w tabeli Premier League. Jednocześnie jest to niejako finał między obiema drużynami za półfinał z zeszłego sezonu, po którym madrytczycy awansowali do finału.

Fantastyczny gol Viniciusa Juniora otworzył wynik meczu Realu Madryt z Manchesterem City

Początek spotkania zdecydowanie należał do piłkarzy Pepa Guardioli. Manchester City prowadził grę i próbował swoich prób z dystansu oraz starał się dostarczyć futbolówkę do Erlinga Haalanda. Real ograniczał się do kontrataków, aż przyszła 36. minuta.

Eduardo Camavinga ruszył z lewej obrony, dograł piłkę do Viniciusa Juniora, a ten strzelił fantastycznie zza pola karnego i zdobył swoją siódmą bramkę w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Tym samym wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie 1:0. To był zarazem dopiero pierwszy strzał Realu w tym spotkaniu. I od razu wpadł do bramki Edersona.

