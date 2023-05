Real Madryt - Manchester City. Gdzie obejrzeć półfinał LM? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W poprzednim sezonie Real Madryt i Manchester City rozegrali jeden z najbardziej emocjonujących dwumeczów w historii tych rozgrywek. W pierwszym meczu piłkarze Pepa Guardioli wygrali 4:3, a w rewanżu na Estadio Santiago Bernabeu do 89. minuty prowadzili 1:0. Wtedy jednak w przeciągu dwóch minut dublet zdobył Rodrygo, co doprowadziło do dogrywki. W niej gola z rzutu karnego strzelił Karim Benzema, co dało Realowi awans do finału Ligi Mistrzów. W tym piłkarze Carlo Ancelottiego wygrali 1:0 z Liverpoolem i sięgnęli po 14. triumf w tych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Benzema goni Lewandowskiego. Już dziś może zepchnąć go z podium

Real Madryt - Manchester City. Angielska drużyna poszukuje wymarzonej wygranej w Lidze Mistrzów

Pep Guardiola jest już siódmy sezon w Manchesterze City. I wciąż czeka na zdobycie Ligi Mistrzów. Najbliżej był w 2021 roku, ale wtedy w finale górą była Chelsea, która wygrała 1:0.

W obecnym sezonie Manchester City jest w trzecim półfinale z rzędu i przyjdzie mu się ponownie zmierzyć z Realem Madryt. Gospodarze wtorkowego meczu wygrali te rozgrywki pięć razy w ostatnich dziewięciu latach i chociaż w lidze hiszpańskiej mogą czasem nie przekonywać, to w Lidze Mistrzów są zagrożeniem dla każdej drużyny.

Bez wątpienia dwiema gwiazdami tej rywalizacji będą Erling Haaland oraz Vinicius Junior, którzy są najlepszymi zawodnikami w swoich drużynach. Jednocześnie zarówno Carlo Ancelotti, jak i Pep Guardiola nie będą mogli liczyć po jednym ze swoich podstawowych obrońców. Real będzie musiał radzić sobie we wtorek bez Edera Militao, a City bez Nathana Ake.

UEFA pominęła Polaka. Najbliższe najważniejsze mecze sezonu bez niego

Liga Mistrzów dzisiaj. Gdzie oglądać Real Madryt - Manchester City? [TRANSMISJA, STREAM]

Pierwszy półfinałowy mecz Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Manchesterem City odbędzie się we wtorek 9 maja o godzinie 21:00. Starcie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.