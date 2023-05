Real Madryt - Manchester City. Gdzie oglądać mecz? O której Liga Mistrzów? [TRANSMISJA TV]

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. W walce o prestiżowe trofeum pozostały już tylko cztery zespoły. Jako pierwsi w półfinale zmierzą się Real Madryt i Manchester City.

Real Madryt - Manchester City. Anglicy z szansą na rewanż

Obie drużyny pewnie zameldowały się na tym etapie rywalizacji. W ćwierćfinale zespół Carlo Ancelottiego bez większych problemów pokonał Chelsea. W każdym z dwóch meczów padł wynik 2:0. Podobnie łatwą przeprawę miał Manchester City. Ekipa Pepa Guardioli najpierw wygrała 3:0 z Bayernem Monachium, by w rewanżu zremisować 1:1.

W nadchodzącej konfrontacji trudno wskazać faworyta. Patrząc na sukcesy Realu w Lidze Mistrzów - 14 trofeów - to właśnie temu zespołowi kibice dają większe szanse. Tylko że w ostatnich tygodniach drużyna Ancelottiego nie prezentuje już tak dobrej formy. Choć wygrała Puchar Króla, pokonując 2:1 Osasunę, to w lidze nie radzi sobie najlepiej. Traci aż 14 punktów do FC Barcelony. Dodatkowo w ostatnich pięciu spotkaniach La Liga poniosła aż dwie porażki.

Na zupełnie innym biegunie jest Manchester City. Zespół Guardioli nie przegrał żadnego z 13 ostatnich meczów w lidze. Ostatnią porażkę poniósł na początku lutego - 0:1 z Tottenhamem. Dodatkowo od tego sezonu City posiada w drużynie Erlinga Haalanda, który bije kolejne rekordy strzeleckie.

Co ciekawe, obie drużyny po raz drugi z rzędu staną do walki o finał Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie górą był Real. Choć w pierwszym meczu triumfował Manchester 4:3, to w rewanżu doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. W 73. minucie gola zdobył Riyad Mahrez, co niemal przesądzało o sukcesie City. Wtedy w 90. i 91. minucie stan rywalizacji wyrównał Vinicius Junior i doprowadził do dogrywki. W niej Karim Benzema strzelił trzeciego gola, co zadecydowało o zwycięstwie i awansie Realu.

Real Madryt - Manchester City. Kiedy i gdzie oglądać mecz? O której godzinie Liga Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Pierwszy mecz 1/2 finału pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City odbędzie się we wtorek 9 maja. Pierwszy gwizdek na Santiago Bernabeu zabrzmi o godzinie 21:00. Starcie będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1, natomiast w internecie w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.