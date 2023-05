Oto potencjalni rywale Rakowa w walce o Ligę Mistrzów

Raków Częstochowa odnotował historyczny sukces w historii klubu. Po 102 latach istnienia zespół prowadzony przez Marka Papszuna zdobył mistrzostwo Polski. Sporo w tym pomogła Pogoń Szczecin, wygrywając 2:1 z Legią Warszawa, co sprawiło, że porażka Rakowa z Koroną Kielce (0:1) w 31. kolejce ekstraklasy nie była tak brzemienna w skutkach. "Już od kilku tygodni pytanie nie brzmiało: "czy" a "kiedy". Okazało się, że w autobusie, w drodze z Kielc do Częstochowy" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Znamy część potencjalnych rywali Rakowa w el. Ligi Mistrzów. Możliwa rywalizacja z drużyną Czerczesowa

Pewne jest, że Raków Częstochowa rozpocznie eliminacje do Ligi Mistrzów od I rundy, gdzie nie będzie rozstawiony. Na tym etapie będą rywalizowali zwycięzcy meczów rundy wstępnej, a także mistrzowie krajów znajdujących się od 20 do 51. miejsca w klubowym rankingu UEFA. Wśród drużyn rozstawionych w pierwszej rundzie eliminacji znajduje się m.in. Ferencvaros (prowadzony przez Stanisława Czerczesowa - red.), FK Astana, Żalgiris Wilno czy HJK Helsinki. Losowanie meczów I rundy odbędzie się 20 czerwca, a mecze odbędą się 11-12 i 18-19 lipca.

W drugiej rundzie do walki o Ligę Mistrzów dołączą mistrzowie Chorwacji, Czech oraz Danii. Na razie jedynie wiadomo, że potencjalnymi rywalami Rakowa na tym etapie mogą być Dinamo Zagrzeb lub Molde FK. Mistrzowie Polski poznają ewentualnego przeciwnika w II rundzie 21 czerwca, a mecze tej części eliminacji Ligi Mistrzów UEFA zaplanowała na 25-26 lipca i 1-2 sierpnia.

Przy okazji trzeciej rundy do gry wchodzą mistrzowie Szwajcarii (Young Boys) i Grecji. Tutaj spotkania zostaną rozegrane 8-9 i 15 sierpnia, a losowanie zaplanowano na 24 lipca. W ostatniej rundzie do walki dołączą mistrzowie Belgii i Ukrainy. Tam losowanie par przewidziano na 7 sierpnia, a decydujące mecze na 22-23 i 29-30 sierpnia.

Tak wygląda sytuacja Rakowa w przypadku porażek w danych rundach el. LM

A jak będą układały się losy Rakowa Częstochowa w przypadku odpadnięcia przy każdej z rund el. Ligi Mistrzów? Porażka w I rundzie sprawi, że mistrz Polski trafi do II rundy Ligi Konferencji Europy. W drugiej rundzie porażka w dwumeczu będzie oznaczała spadek do III rundy Ligi Europy. Gdyby doszło do porażki w trzeciej rundzie, Raków przejdzie do rundy play-off Ligi Europy, ale w najgorszym przypadku będzie pewny gry w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Porażka w play-offach to pewna gra w grupie Ligi Europy.