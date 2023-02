Tak zatrzymuje się Lukę Modricia. Prezentuje Antonio Ruediger. Hit [WIDEO]

Luka Modrić jak wino, im starszy, tym lepszy. Kolejnym tego dowodem był mecz z Liverpoolem, w którym Real Madryt przegrywał 0:2, by finalnie ograć rywali 5:2. 37-latek zaliczył asystę przy golu Rodrygo na początku drugiej połowy. Dzięki niemu pomoc Realu Madryt zdominowała środek pola rywali, co znacznie przyczyniło się do odrobienia strat.

Antonio Ruediger ma sposób na zatrzymanie Luki Modricia. Niekonwencjonalne, ale działa

Po meczu gracze Realu gratulowali Modriciowi, a Antonio Ruediger świętował z nim wygraną w niespotykany sposób. Niemiec postanowił chwycić kolegę i podnieść go nad swoją głowę. Następnie położył kolegę na ramieniu i niósł go za resztą zespołu. Później Modrić zdołał się oswobodzić i zeskoczył na boisko, by iść obok niemieckiego obrońcy. Obecna forma 37-letniego reprezentanta Chorwacji wskazuje, że to może być jedyny sposób na zatrzymanie go na boisku.

W tym sezonie Luka Modrić rozegrał już 32 mecze w barwach Realu Madryt. Zdobył sześć goli i zaliczył cztery asysty. Nie wiadomo jednak, czy po sezonie nie opuści klubu, ponieważ jego kontrakt wygasa 30 czerwca i nie został jeszcze przedłużony.

Real Madryt po wygranej z Liverpoolem czekają derby stolicy Hiszpanii przeciwko Atletico Madryt. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 25 lutego o godzinie 18:30. Z kolei w czwartek, 2 marca o godzinie 21:00 drużyna Carlo Ancelottiego zmierzy się z FC Barceloną w Pucharze Króla. Rewanż z Liverpoolem zaplanowano na środę, 15 marca.