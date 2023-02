Brytyjskie media grzmią po występie Haalanda. "Koledzy znów go ignorowali"

W środę 22 lutego Manchester City w 1/8 Ligi Mistrzów zmierzył się z zespołem RB Lipsk na Red Bull Arena. Piłkarze Pepa Guardioli wyszli na prowadzenie w 27. min. po golu Mahreza, jednak nie udało im się podwyższyć wyniku, ani dowieźć rezultatu do końca. W 70. min. gospodarze popisali się świetnym rozegraniem rzutu rożnego, po którym Josko Gvardiol pokonał Edersona strzałem z głowy. W zespole "The Citizens" całe spotkanie rozegrał Erling Haaland, jednak z pewnością nie był to udany wieczór dla 22-letniego Norwega.

Haaland obniżył loty. "Nie miał żadnego wpływu na grę"

Irytacja, bezradność i niemoc - te słowa najlepiej opisują wczorajszy występ napastnika Manchesteru City w meczu przeciwko Lipskowi. Przez całe spotkanie Haaland zaliczył tylko jeden niecelny strzał, a jego obecność na boisku była praktycznie niewidoczna. Angielskie media bardzo surowo oceniły reprezentanta Norwegii.

Portal "90min.com" przyznał piłkarzowi notę 4 w skali 1-10. - Przez blisko 70 minut nawet nie dotknął piłki w polu karnym Lipska. Następnie zmarnował świetną szansę na 2:0. Mecz zakończył sfrustrowany z powodu braku dograń ze strony partnerów z drużyny - pisali tamtejsi dziennikarze.

- Boleśnie nieefektywny wieczór Norwega, który właściwie nigdy na dobre nie "wszedł" w ten mecz i zmarnował jedyną szansą na gola, gdy w 68. minucie uderzył obok bramki - czytamy w serwisie "goal.com", który przyznał Haalandowi trójkę.

- Nie miał żadnego wpływu na mecz. Wszystko, co się działo, było całkowicie poza jego kontrolą, a koledzy cały czas go ignorowali" - napisano na stronie "Manchester Evening News".

Erling Haaland zaliczył fenomenalny strat w drużynie Manchesteru, zdobywając 32 bramki w 32 rozegranych meczach. 22-latek jest również zdecydowanym liderem w klasyfikacji strzelców Premier League z 26 trafieniami na koncie. Mimo to w ostatnich sześciu spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, napastnik wbił piłkę do siatki tylko jeden raz.

Rewanż z RB Lipskiem zaplanowano na 14 marca. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.