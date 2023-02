"Zamknij się i wracaj". Spięcie w meczu LM. Bramkarz nie wytrzymał [WIDEO]

Inter Mediolan wygrał 1:0 z FC Porto, a w meczu nie brakowało emocji. Pod koniec pierwszej połowy doszło do utarczki słownej pomiędzy Andre Onaną i Edinem Dżeko. - Zamknij się i wracaj do bramki - krzyczał napastnik Interu. Te słowa podziałały na Kameruńczyka jak płachta na byka i omal nie doprowadziły do bójki. Ostatecznie spięcie załagodził Hakan Calhanoglu.

