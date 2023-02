Kibice Liverpoolu nie zapomnieli. Ostry protest przeciwko UEFA. "Kłamcy"

Wczorajszy (21 lutego) mecz pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt w 1/8 Ligi Mistrzów był prawdziwym rollercoasterem. Bramki Nuneza i Salaha sprawiły, że zaledwie po 15. min. gry gospodarze wyszli na prowadzenie, jednak po pierwszych 45 min. obie drużyny schodziły do szatni przy wyniku 2:2. W drugiej połowie "Królewscy" rozprawili się z zespołem Juergena Kloppa, strzelając kolejne trzy gole. Ostatecznie "The Reds" przegrali 2:5. Oprócz wspierania swojej drużyny, kibice zgromadzeni na Anfield postanowili zorganizować głośny protest, który odnosił się do zeszłorocznych postanowień UEFA.

Fani Liverpoolu nie zapomnieli o wydarzeniach z ostatniego finału LM

Już w trakcie hymnu Ligi Mistrzów przed rozpoczęciem starcia z Realem fani Liverpoolu rozpoczęli okrzyki i zagłuszające gwizdy. Na trybunach słychać było: - Pier***ić UEFA - czytamy na "theathletic.com". W symbolicznej 36. min. meczu kibice "The Reds" zaprezentowali transparenty, na których można było dostrzec hasła, takie jak "Kłamcy z UEFA" czy "Aleksander Ceferin musi odejść".

Masowy sprzeciw w kierunku UEFA to odpowiedź angielskich fanów na wydarzenia z 28 maja 2022 r., kiedy to w Paryżu odbył się finał LM sezonu 2021/22. Liverpool przegrał wtedy z Realem Madryt 0:1. Mecz został opóźniony o wspomniane już 36 minut, ze względu na chaos i dezorganizację, która miała miejsce w pobliżu stadionu. O trudności z rozpoczęciem spotkania oskarżeni zostali kibice "The Reds".

- Z powodu późnego przybycia kibiców mecz został opóźniony. Dalsze informacje pojawią się maksymalnie za 15 minut - taka informacja pojawiła się wtedy na telebimie obiektu Stade de France.

Sprawę nieco inaczej przedstawiają fani z Anglii. Ich zdaniem odpowiedzialność za opóźnienie meczu powinna spaść na UEFA oraz francuskie służby porządkowe. Kibice dotarli na finał kilka godzin przed jego rozpoczęciem, jednak niedziałające bramki na stadionie uniemożliwiły wejście na trybuny zgodnie z czasem. W trakcie zamieszek policja zaatakowała Anglików gazem łzawiącym. Jak widać kibice Liverpoolu nadal pamiętają zeszłoroczne wydarzenia, o których przypomnieli w trakcie ostatniego meczu z Realem.