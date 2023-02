Kwaracchelia zmarnował karnego, ale Napoli i tak pewnie wygrywa w 1/8 finału LM

Napoli gra pięknie i pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch, a Eintracht Franfurt zajmuje dopiero 6. miejsce w Bundeslidze, więc to piłkarze Luciano Spallettiego byli zdecydowanymi faworytami. Ale Eintracht nieprzypadkowo znalazł się w elitarnym gronie, w końcu to triumfator Ligi Europy, który w składzie ma wielu ciekawych piłkarzy. Większość akcji nakręca piekielnie szybki Duńczyk Jesper Lindstroem, a za bramki odpowiada Francuz Randal Kolo Muani, autor aż 15 goli i 14 asyst w tym sezonie. Nie można też zapominać o mistrzu świata z 2014 roku Mario Goetze, który powrócił do wysokiej formy. Ale akurat to właśnie 30-letni Niemiec jest głównym winowajcą straconej bramki.

Była 40. minuta, gdy Stanislav Lobotka odebrał mu piłkę i szybkim podaniem uruchomił na skrzydle Hirvinga Lozano. Meksykanin zagrał wzdłuż bramki, a tylko nogę dostawił Victor Osimhen. Dla Nigeryjczyka było to już 20. trafienie w tym sezonie, drugie w LM.

Chwilę wcześniej Osimhen wywalczył karnego, którego zmarnował Chwicza Kwaracchelia (świetna interwencja Kevina Trappa). Kibice Napoli pewnie wybaczą to Gruzinowi, bo ten trafił do drużyny latem za raptem 10 milionów euro, a już zdążył zostać królem Neapolu.

Od 57. minuty sytuacja gospodarzy była jeszcze trudniejsza, bo Muani zobaczył czerwoną kartkę za wejście tzw. nakładką w piszczel Zambo Anguissy. Kilka minut później zrobiło się 2:0. Anguissa zagrał do Kwaracchelii, a ten przypomniał, dlaczego otrzymał ksywkę "Kwaradona" i sprytnym zagraniem piętą obsłużył Giovanniego Di Lorenzo. Kapitan Napoli, którego zmiennikiem jest Bartosz Bereszyński, popisał się precyzyjnym strzałem z 15. metra.

Eintracht, grając w dziesiątkę, miał duże kłopoty z przejęciem inicjatywy. Ba, piłkarze Olivera Glasnera oddali tylko jeden celny strzał!

To Napoli częściej utrzymywało się przy piłce (70 procent posiadania piłki) i zanotowało więcej strzałów (18 do 5). No i ostatecznie wygrało 2:0. Rewanż odbędzie się 15 marca.

Warto odnotować bardzo dobry występ Piotra Zielińskiego, który inteligentnymi podaniami napędzał wiele ataków gości. W ciągu 90 minut zanotował 56 podania, z których aż 52 było celnych (93 procent). Polak zanotował aż trzy kluczowe podania i wygrał pięć z siedmiu pojedynków.

Włosi przestaną być pośmiewiskiem?

Po tym, jak Juventus wypadł ze ścisłej europejskiej czołówki, jedynym klubem, który godnie reprezentował Serie A w Europie była Atalanta Bergamo. "La Dea" potrafiła awansować do fazy pucharowej LM, a Inter Mediolan czy Napoli z reguły zawodziły.

Ale być może ten sezon będzie szczególny, bo neapolitańczycy ograli Eintracht, a Milan poradził sobie z Tottenhamem. W najlepszej ósemce mogą się także znaleźć piłkarze Interu Mediolan, ale najpierw muszą poradzić sobie w środę z FC Porto. Na razie trzy włoskie drużyny w ćwierćfinale to odległe marzenie, ale Milan i Napoli wykonały pierwszy krok.

Wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów: