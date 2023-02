Świetne wieści ws. Piotra Zielińskiego. Włosi są pewni

Luciano Spaletti, trener zdecydowanego lidera Serie A, dba o rotację zawodników, dla których ma w składzie kilka zastępstw. Tak dzieje się w przypadku Piotra Zielińskiego, którego co kilka spotkań zastępuje Eljif Elmas. Do takiej zmiany doszło w ostatnim ligowym meczu z Sassuolo, kiedy Macedończyk rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce, a Zieliński pojawił się na boisku dopiero w 58. minucie. Wtedy drużyna z Neapolu prowadziła już 2:0 i kontrolowała przebieg spotkania. Wygląda na to, że decyzja Spalettiego o posadzeniu Polaka na ławce rezerwowych, to rozwiązanie tylko na jeden mecz.

Piotr Zieliński powróci do składu Napoli w Lidze Mistrzów. Spaletti wystawi najsilniejszą jedenastkę

Włoskie media wskazują Napoli jako zdecydowanego faworyta wtorkowego meczu z Eintrachtem Frankfurt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ponadto wieszczą trzy zmiany w podstawowym składzie zespołu Spalettiego w porównaniu z meczem z Sassuolo. Na boisku prawdopodobnie nie zobaczymy Matteo Politano, Mathiasa Olivery i Elmasa. W ich miejsce w składzie mają znaleźć się Hirving Lozano, Mario Rui i właśnie Zieliński.

Pomocnik reprezentacji Polski w tym sezonie rozegrał dla Napoli już 30 meczów, w których zdobył sześć bramek i zaliczył osiem asyst. W Lidze Mistrzów jego bilans to trzy gole i dwa ostatnie podania w sześciu spotkaniach. W elitarnych rozgrywkach więcej goli dla Napoli zdobyli tylko Giacomo Raspadori i Giovanni Simeone, którzy mają na koncie po cztery trafienia.

Zgodne co do obecności Polaka w składzie na wtorkowy mecz są portale CalcioNapoli24, Calcio Mercato, Area Napoli i telewizja "Sky Sports". Wszystkie z tych mediów informują, że do gry gotowi są również fenomenalni atakujący zespołu z Neapolu, a więc Victor Oshimen i Chwicza Kwaracchelia.

Włosi w kwestii Zielińskiego są jednomyślni, podobnie jak w przypadku Bartosza Bereszyńskiego. Boczny obrońca nie został wskazany jako piłkarz pierwszego składu przez żaden z serwisów. Reprezentant Polski prawdopodobnie usiądzie na ławce rezerwowych, a miejsce w wyjściowej jedenastce zajmie kapitan drużyny Giovanni Di Lorenzo. Warto przypomnieć, że Bereszyński od przyjścia do Napoli 7 stycznia rozegrał tylko 120 minut w meczu pucharowym przeciwko Cremonese.

Spotkanie Napoli - Eintracht Frankfurt zaplanowano na wtorek 21 lutego na godz. 21. Pierwsze starcie w ramach dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrane na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.