Zdobywca Złotej Piłki wskazał faworyta LM. "Bayern, Real? Nie, oni nie wygrają"

W poprzednim tygodniu rozegrano pierwsze mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Największym hitem było starcie Bayernu Monachium z PSG. Ostatecznie to drużyna Juliana Nagelsmanna triumfowała 1:0 i potwierdziła, że jest jednym z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. Eksperci wskazują, że duże szanse na kolejne trofeum ma również obrońca tytułu, a więc Real Madryt, który już w najbliższy wtorek zmierzy się na Anfield z Liverpoolem. Inne zdanie na ten temat wyraził Ruud Gullit, zdobywca Złotej Piłki z 1987 roku.

Napoli zwycięzcą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? Ruud Gullit nie ma wątpliwości. "Faworyt"

Były piłkarz AC Milanu wskazał głównego faworyta do triumfu w Lidze Mistrzów. Jego zdaniem po trofeum sięgnie Napoli. W fazie grupowej europejskich rozgrywek drużyna Luciano Spallettiego wygrała aż 5 spotkań i poniosła jedną porażkę - 0:2 z Liverpoolem. Dzięki temu z 15 punktami wygrała grupę i w 1/8 finału zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. O tym, że Napoli znajduje się w znakomitej formie, świadczy również ich pozycja w Serie A. Po 23. kolejkach przewodzą stawce z przewagą aż 15 punktów nad drugim Interem Mediolan.

- Podczas jednej z transmisji telewizyjnych powiedziałem, że to Napoli jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Od tamtej pory nie zmieniłem zdania. Drużyna Spallettiego gra w piłkę nożną w sposób, który wszyscy chcemy oglądać. Prezentują dynamiczny i szybki futbol. Oczywiście angielskie kluby są silne, podobnie zresztą jak Bayern czy Real. Te zespoły są zdolne do szalonych czynów w Europie, co udowodnili w poprzednim sezonie. Ale sądzę, że Napoli jest obecnie na zupełnie innym, lepszym poziomie. Bayern, Real Madryt? Nie, to Napoli jest faworytem - wyznał Gullit w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Zdaniem Holendra to właśnie włoska drużyna sięgnie w tym roku po trofeum Ligi Mistrzów. - Za moich czasów wszyscy najlepsi piłkarze byli we Włoszech, a teraz są w Hiszpanii i Anglii. Liga Mistrzów to trudne rozgrywki dla Włochów. Jestem jednak dobrej myśli. Jak dotąd radzili sobie dobrze w Serie A i myślę, że tę grę zaprezentują również w europejskich pucharach - zakończył.

Już w najbliższy wtorek 21 lutego Napoli rozegra pierwszy z dwóch meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Zespół Spallettiego przystąpi do rywalizacji na fali siedmiu zwycięstw ligowych z rzędu. Pierwszy gwizdek na Deutsche Bank Park zabrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego wydarzenia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.