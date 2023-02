Liverpool - Real Madryt i trzech Polaków. Gdzie i kiedy oglądać Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA, STREAM]

SSC Napoli rozgrywa najlepszy sezon od wielu lat. Drużyna Luciano Spalettiego nie tylko jest liderem Serie A z przewagą aż 15 punktów nad drugim Interem Mediolan, ale równie dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej. Już 21 lutego zespół Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego zmierzy się w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. W tym samym czasie dojdzie do hitu z udziałem piłkarzy Liverpoolu i Realu Madryt.

Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński w Lidze Mistrzów

Do tej pory SSC Napoli było praktycznie nie do zatrzymania w tych rozgrywkach. W fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz (0:2 z Liverpoolem, kiedy mieli pewne wyjście z grupy). Pozostałe pięć spotkań skończyło się zwycięstwami ekipy z południa Włoch. Były to w dodatku wyjątkowo okazałe wyniki: 4:1 w pierwszym starciu z Liverpoolem, dwie wysokie wygrane nad Ajaxem Amsterdam (4:2 i 6:1) i Rangersami (dwa razy 3:0).

Bardzo duży wkład w grę Napoli mają Chwicza Kwaracchelia i Victor Osimhen. Obaj piłkarze notują znakomity sezon, przez co zainteresowanie ich usługami zgłaszały takie kluby jak m.in. Real Madryt. Dużo mówi się także o możliwym odejściu Piotra Zielińskiego, za którego klub chciałby otrzymać przynajmniej 40 milionów euro.

Rywalem drużyny z Neapolu będzie Eintracht Frankfurt, który zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli Bundesligi. Forma niemieckiego zespołu nie jest najwyższa, o czym świadczy fakt, że w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych wygrali tylko dwa razy, tak samo często remisując. Szczególnie bolesna musiała być dla nich niedawna porażka 0:3 z dwunastym w tabeli FC Koeln.

Eintracht zakończył zmagania grupowe Ligi Mistrzów na drugim miejscu. Przed nimi znalazł się tylko angielski Tottenham, któremu potrafili się postawić. Świadczy o tym przegrana 2:3 po wyrównanej walce i remis 0:0 w rewanżu. Warto również przypomnieć, że drużyna z Frankfurtu w sezonie 2020/2021 wygrała rozgrywki Ligi Europy.

Z kolei w drugim wtorkowym spotkaniu Real Madryt podejmie Liverpool. Dla obu zespołów będzie to jedno z najważniejszych starć piłkarskiej wiosny i z pewnością ustali priorytety trenerów w dalszej części sezonu. Warto przypomnieć, że poza finałem Ligi Mistrzów w 2022 roku (1:0 dla Realu) obie drużyny dość często mierzą się w ostatnich latach i zawsze górą są Hiszpanie. W 2018 roku triumfowali 3:1 w finale tych prestiżowych rozgrywek, a w 2021 roku wygrali ćwierćfinałowy dwumecz. W Madrycie zwyciężyli 3:1, a na Anfield padł remis 0:0.

Liga Mistrzów, gdzie oglądać SSC Napoli - Eintracht i Liverpool - Real Madryt? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz z udziałem Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego odbędzie się 21 lutego, dokładnie tak samo, jak starcie Liverpoolu z Realem Madryt. Oba spotkania zaczną się o godz. 21:00 czasu polskiego. Będzie można je oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.