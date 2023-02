Klopp wrócił do pamiętnego meczu. Wypalił: "To była tortura"

Liverpool pozostaje w grze w tym sezonie wyłącznie na dwóch frontach - w Premier League i w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Juergena Kloppa będzie walczył o ćwierćfinał europejskich rozgrywek z Realem Madryt. Te drużyny rywalizowały ze sobą w finale Ligi Mistrzów 28 maja 2022 roku na Stade de France w Paryżu. Wtedy Real Madryt wygrał 1:0 po golu Viniciusa Juniora. Wcześniej Hiszpanie pokonali 3:1 Liverpool w finale LM na Stadionie Olimpijskim w Kijowie w 2018 roku po dwóch trafieniach Garetha Bale'a i golu Karima Benzemy.

Klopp wrócił do poprzedniego meczu z Realem Madryt w finale LM. Obejrzał go pierwszy raz. "Tortura"

Jurgen Klopp pojawił się na konferencji prasowej przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Niemiecki szkoleniowiec wyznał dziennikarzom, że do ostatniego weekendu tylko raz obejrzał powtórkę zeszłorocznego finału. - Nie oglądałem tego finału. Teraz wiem, dlaczego tego nie robiłem wcześniej. To była tortura. Zagraliśmy dobry mecz i mogliśmy go wygrać, ale nie zrobiliśmy tego. Oni zdobyli decydującą bramkę, a my nie. Można było zobaczyć, jak bardzo doświadczoną drużyną jest Real Madryt - powiedział.

Klopp uważa, że wynik tamtego starcia nie będzie miał wpływu na najbliższy dwumecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. - Teraz podchodzimy do rywalizacji z większym doświadczeniem. Nie sądzę, że można sprawić, by Real Madryt zaczął panikować. Nie byliśmy w tamtym finale wystarczająco odważni. Jestem szczęśliwy, że właśnie teraz zagramy ten topowy mecz. Real nie musi grać na swoim najwyższym poziomie, a i tak będzie mieć szanse w meczu. Taka jest różnica - dodał trener Liverpoolu.

Mecz Liverpoolu z Realem Madryt na Anfield Road w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek 21 lutego o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 2. Do rewanżu dojdzie 15 marca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Ligi Mistrzów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.