Ramos wywołał skandal po meczu PSG. Fotograf ujawnił wiadomość

Piłkarze PSG ponownie zawiedli swoich kibiców. Drużyna budowana za olbrzymie pieniądze przegrała w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 0:1. Pokaz frustracji z tego powodu dał Sergio Ramos, który tuż po spotkaniu zachował się skandalicznie.

Sergio Ramos popchnął fotoreportera, a później przeprosił

Podczas gdy zawodnicy PSG dziękowali kibicom za doping, jeden z fotoreporterów robił zdjęcia Leo Messiemu i Neymarowi. Pech chciał, że mężczyzna przypadkiem zderzył się plecami z Sergio Ramosem. To bardzo poirytowało Hiszpana, który lekko uderzył go łokciem i pokazał, że ten jest zbyt blisko niego. Chwilę później kolejny fotoreporter też dotknął Hiszpana podczas robienia zdjęcia. Wtedy Sergio Ramos nie wytrzymał i go odepchnął. Zaatakowany oddalił się na bezpieczną odległości i pokazał co myśli o takim zachowaniu, dotykając ręką głowy.

To jednak nie nie koniec tej historii. Okazuje się, że gdy emocje opadły, Sergio Ramos postanowił skontaktować się z poszkodowanym fotoreporterem. Hiszpan miał przeprosić mężczyznę za niesportową postawę. "Wczoraj Sergio Ramos skontaktował się ze mną osobiście i przeprosił za swoje zachowanie. Przeprosiny przyjęte, sprawa zamknięta" - napisał na Instagramie fotoreporter Markus Gilliar.

Jak uzupełnia niemiecki "Bild", wiadomość, którą przekazał Sergio Ramos, brzmiała "Mam nadzieję, że masz się dobrze. Chciałem tylko przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Po przegranej byłem sfrustrowany. To i tak nie powinno się zdarzyć. Zasłużyłem przynajmniej na żółtą kartkę (śmiejący się emotikon). Mam nadzieję, że zobaczymy się w Monachium".

Sergio Ramos zagrał w tym sezonie w 31 spotkaniach. Zdobył dwa gole i miał asystę. Jego PSG prowadzi w tabeli ligi francuskiej - po 23. kolejkach ma 54 punkty, cztery więcej niż wicelider Olympique Marsylia. Rewanż z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się 8 marca.