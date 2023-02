Szokujące sceny w Lidze Mistrzów. Zaczęli bijatykę. Latały krzesełka, kopali leżących [WIDEO]

Od początku środowego meczu na Jan Breydel Stadion w Brugii, widać było dużą przewagę zespołu Benfiki. Piłkarze Rogera Schmidta stwarzali sobie zdecydowanie więcej sytuacji od gospodarzy, a ich wskaźnik xG (expected goals) pokazywał aż 2,83. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla przyjezdnych po golach Joao Mario oraz Davida Neresa. Okazuje się, że końcowy gwizdek nie oznaczał końca emocji. Na trybunach belgijskiego obiektu doszło do zamieszek.

Ogromna awantura po meczu Club Brugge - Benfica. Bijatyka i rzucanie krzesełkami

Do skandalicznych incydentów doszło jeszcze podczas meczu. Kibice Benfiki, którzy znaleźli się w sektorze Clubu Brugge, opróżnili gaśnicę nad gospodarzami, a następnie odpalili bengalskie fajerwerki. Do tej pory nie ustalono, jak portugalscy fanatycy pojawili się na nieswojej trybunie. Policja twierdzi, że wielu fanów podczas kontroli nie miało w kieszeni ważnego biletu.

Klub starał się przewidzieć działania gości przed meczem, ale pomimo wszystkich środków fanatycy Benfiki znaleźli się w sektorach gospodarzy. - Portugalskie adresy IP były blokowane na naszej stronie z biletami. Dzięki pewnym sztuczkom kilkuset fanów Benfiki zdołało kupić bilety, zostały one jednak natychmiast anulowane i zwrócone - napisano na stronie internetowej.

Na samym stadionie panowało spore napięcie z powodu mieszania się kibiców. - Podczas meczu nasi ochroniarze zareagowali bardzo szybko, gromadząc wszystkich fanów Benfiki w dwóch sąsiadujących ze sobą sekcjach. W trakcie meczu wszystko było względnie spokojnie - brzmiał komunikat klubu.

Tuż po spotkaniu w strefie prowadzącej do wyjścia ze stadionu wybuchły jednak zamieszki. Jak podał dziennik "Het Laatste Nieuws" uczestnicy zdarzenia poza rękoczynami używali również krzeseł. Rzucali w siebie nawzajem, wymieniali ciosy i kopali nawet leżących już na ziemi. Na miejscu na szczęście błyskawicznie pojawili się funkcjonariusze policji, którzy uspokoili sytuację. - Fakt, że kibice Benfiki mogli łatwo kupić bilety na sektor gospodarzy, sprawił, że była to dla nas ryzykowna noc. Musimy ocenić to zdarzenie i wyciągnąć konsekwencje - powiedział dyrektor operacyjny Yves Rotty.

- Rozumiemy, że było to bardzo nieprzyjemne doświadczenie dla naszych fanów i wraz z policją zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć tego w przyszłości - podsumował klub na stronie.