Przyjęcie marzenie i 50-metrowy rajd. Tak Adeyemi zapewnił wygraną w hicie LM [WIDEO]

Borussia Dortmund podjęła na własnym stadionie Chelsea w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla gospodarzy, co oznacza, że są o krok od awansu do ćwierćfinału. Aby to się stało, muszą co najmniej zremisować w rewanżu z londyńczykami. Zwycięstwo dortmundczykom zapewnił Karim Adeyemi, który przeprowadził ponad 50-metrowy rajd i w pojedynkę umieścił piłkę w bramce rywali.

Kapitalny gol Karima Adeyemiego. Cudowna akcja i efektowna celebracja

W 63. minucie meczu Chelsea miała rzut rożny, ale piłkarze Borussii Dortmund byli w stanie oddalić zagrożenie od własnej bramki. Długie wybicie jeszcze na własnej połowie przejął Karim Adeyemi. I w pojedynkę pomknął na bramkę rywali. Pilnowany przez Enzo Fernadeza nie stracił piłki, a już w okolicach pola karnego zwodem minął Argentyńczyka. Sytuację próbował ratować bramkarz Kepa, ale nieudolnie. 21-latek minął go bez problemu i prostym strzałem umieścił piłkę w pustej bramce.

Na koniec Adeyemi ruszył w kierunku chorągiewki i zaprezentował kibicom imponującą celebrację trafienia. Wykonał salto w tył, a później dołączyli do niego koledzy z zespołu i cieszyli się z bramki. Dla 21-latka, który przed sezonem trafił do Borussii z RB Salzburg, było to pierwsze trafienie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Z kolei w Bundeslidze rozegrał 15 spotkań, w których zdobył dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Finalnie okazało się, że efektowny gol był dla Borussii zwycięski i na rewanż do Londynu Niemcy wybiorą się z jednobramkową zaliczką. Mecz na Stamford Bridge w Londynie zaplanowano na wtorek, 7 marca o godzinie 21:00.