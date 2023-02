Niemcy reagują na słowa Mbappe przed rewanżem w LM. Jednoznaczny przekaz

- PSG to taki klub, który zawsze musi być faworytem - powiedział Kylian Mbappe zaraz po pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Francuski napastnik stwierdził, że mistrzowie Francji wciąż są faworytem do awansu, mimo że we wtorek przegrali 0:1.

PSG przed swoją publicznością mocno rozczarowało. Mistrzowie Francji przegrali po golu Kingsley'a Comana, a po meczu powinni się cieszyć, że stracili tylko jedną bramkę. Do 57. minuty, czyli momentu, w którym na boisko wszedł Mbappe, gospodarze nie byli w stanie stworzyć zagrożenia pod bramką Yanna Sommera.

W 82. minucie Mbappe nawet zdobył bramkę, ale ta nie została uznana z powodu spalonego. Pomeczowa wypowiedź francuskiego napastnika nie spodobała się niemieckim mediom. "Bild" nazwał ją wprost: "to była arogancja".

Kahn: Mieliśmy trochę szczęścia

Spokojniejsi byli działacze Bayernu. Ci przestrzegali przed popadaniem w samozachwyt przed rewanżem. - To tylko pierwszy mecz i musimy dalej grać w ten sposób. Musimy wejść w rewanż tak, jakby było 0:0. Widzieliście, jaką jakość ma PSG - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

- Widzieliście w drugiej połowie, co powoduje ten absolutnie wyjątkowy zawodnik Mbappe. Nie tylko na widowni, ale także w drużynie. PSG znów w siebie uwierzyło. Mieliśmy trochę szczęścia i dzięki temu wygraliśmy - dodał Oliver Kahn.

- W meczach na tym poziomie decydują drobne sytuacje, setne części sekundy, milimetry. Najmniejszy błąd decyduje o zwycięstwie lub porażce. Musimy zabrać to nastawienie ze sobą na rewanż. PSG znów będzie w pełnym składzie. I właśnie takiego występu będziemy potrzebowali, aby awansować do kolejnej rundy - zakończył Niemiec.

Rewanż Bayern - PSG 8 marca o 21:00.