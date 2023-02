Wielkie emocje w hicie Ligi Mistrzów. Zdecydował kapitalny gol

Zero. Tyle celnych strzałów zobaczyliśmy w pierwszej połowie. Ale paradoksalnie nie oznaczało to, że niewiele się działo. Borussia oddała aż 11 strzałów, a Chelsea pięć. Najbliżej gola byli jednak goście, gdy w 37. minucie Kai Havertz zagrał do Joao Felixa, a ten z bliska huknął w poprzeczkę. Piłka raz przekroczyła linię bramkową, ale 38-letni Thiago Silva, niczym Diego Maradona z Anglikami, zamiast głową dotknął piłki ręką.

Po przerwie piłkarze obu drużyn poprawili celowniki, ale dobrze spisywali się bramkarze: Kepa (Chelsea) oraz Kobel (BVB). W 62. minucie Chelsea miała rzut rożny, ale Borussia przeprowadziła zabójczy kontratak. Raphaël Guerreiro oddalił zagrożenie, a piłkę przejął Karim Adeyemi, następnie przebiegł z nią ok. 70 metrów, minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

Później Chelsea przejęła inicjatywę, ale nie potrafiła zdobyć bramki. W 77. minucie Kalidou Koulibaly już zaczynał się cieszyć z gola, gdy Emre Can w ostatniej chwili wybił piłkę z linii bramkowej. I choć Chelsea atakowała do ostatnich minut, to Borussia utrzymała jednobramkowe prowadzenie.

Benfica jedną nogą w ćwierćfinale

Po rundzie grupowej wielu ekspertów twierdziło, że Benfika może zostać czarnym koniem turnieju. Nic dziwnego, bo w imponującym stylu wygrali grupę H, gdzie mierzyli się m.in. z PSG (dwa remisy) i Juventusem (dwie wygrane). Ale pewnie jeszcze większą niespodzianką był awans Club Brugge, które przegrało rywalizację w grupie tylko z Porto, a wyprzedziło Bayer Leverkusen oraz Atletico Madryt. A co się działo w środę?

Pierwsza połowa, tak jak w meczu Borussii z Chelsea, zakończyła się bez goli. Najlepszą okazję miał Rafa Silva. Zresztą sami zobaczcie:

Na gola trzeba było czekać do 51. minuty, gdy bramkę z jedenastego metra zdobył Joao Mario. Dla pomocnika było to już 17. trafienie w tym sezonie (licząc wszystkie rozgrywki).

W końcówce spotkania na 2:0 podwyższył David Neres. Rewanż odbędzie się w Lizbonie, więc Benfika jest już bardzo blisko ćwierćfinału.

Terminarz LM:

wtorek, 21 lutego

Eintracht Frankfurt - Napoli (21:00)

Liverpool - Real Madryt (21:00)

środa, 22 lutego

Inter Mediolan - FC Porto (21:00)

RB Lipsk - Manchester City (21:00)

wtorek, 7 marca

Benfica - Club Brugge (21:00)

Chelsea – Borussia Dortmund (21:00)

środa, 8 marca

Bayern Monachium - PSG (21:00)

Tottenham - AC Milan (21:00)

wtorek, 14 marca

FC Porto - Inter Mediolan (21:00)

Manchester City - RB Lipsk (21:00)

środa, 15 marca