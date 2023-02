Liga Mistrzów. Jaki mecz w TVP? Gdzie oglądać Chelsea - Borussia Dortmund? [TRANSMISJA TV, STREAM]

We wtorek 14 lutego ruszyła faza pucharowa Ligi Mistrzów. W pierwszym ze spotkań Bayern Monachium pokonał 1:0 PSG, a bramkę na wagę triumfu w 53. minucie zdobył Kingsley Coman. Natomiast w drugim meczu 1/8 finału AC Milan zmierzył się z Tottenhamem. Wynik spotkania już w siódmej minucie otworzył Brahim Diaz. Jak się później okazało, była to jedyna bramka, jaką zobaczyli kibice zebrani na San Siro. W środę 15 lutego zostaną rozegrane dwa kolejne starcia. Borussia Dortmund podejmie na własnym stadionie Chelsea. Z kolei Club Brugge zmierzy się z Benficą Lizbona.

1/8 finału LM. Chelsea - Borussia Dortmund. Składy, forma

Chelsea dokonała wzmocnień w zimowym oknie transferowym. Do klubu dołączyli m.in. Enzo Fernandez oraz Michajło Mudryk. Od lata angielski klub wydał na transfery niemal pół miliarda euro. Tym samym pobił rekord Premier League, który do tej pory należał do Manchesteru City. W sezonie 2017/18 ekipa z Etihad Stadium wydała ponad 317 milionów euro. Mimo wzmocnień drużyna Grahama Pottera nie prezentuje się najlepiej na boisku.

W 2023 roku Chelsea odniosła tylko jedno zwycięstwo - 1:0 z Crystal Palace. Poza tym czterokrotnie zremisowała i poniosła trzy porażki. W tabeli ligi angielskiej zajmuje dopiero 10. miejsce i traci już 20 punktów do liderującego Arsenalu.

W zdecydowanie lepszej formie są zawodnicy Borussii Dortmund. Niemiecki klub wygrał sześć oficjalnych spotkaniach po przerwie na mundial. Do pełni zdrowia wrócił również Sebastian Haller. Iworyjczyk zdobył już nawet bramkę. W tabeli Bundesligi Borussia zajmuje 3. lokatę i traci tylko trzy punkty do lidera, Bayernu Monachium.

W fazie grupowej LM lepiej spisała się jednak Chelsea. Zdobyła 13 punktów i wygrała grupę E. Z kolei Borussia zajęła 2. miejsce w grupie G z dorobkiem 9 punktów.

Chelsea - Borussia. Gdzie i kiedy oglądać hit Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Pierwszy z dwóch meczów Borussii Dortmund z Chelsea odbędzie się w środę 15 lutego o godz. 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP1, a także na Polsat Sport Premium 1. Stream będzie dostępny również na stronie TVPSPORT.PL. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Benfica Lizbona - Club Brugge. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W drugim ze środowych meczów 1/8 finału LM Benfica zmierzy się z Club Brugge. Belgijska drużyna jest największym zaskoczeniem tej edycji rozgrywek. W fazie grupowej zajęła drugie miejsce z dorobkiem 11 punktów. Jednak w krajowej lidze nie radzi sobie tak dobrze. Z czterech ostatnich spotkań zdoła wygrać tylko jedno, a w pozostałych zremisowała. Nieco lepiej prezentuje się Benfica. Wygrała w grupie H LM z dorobkiem 14 punktów. Do spotkania z Brugge będzie podchodzić w dobrych nastrojach.

Lizbończycy wygrali cztery ligowe spotkania z rzędu. Początek meczu Benfiki z Club Brugge o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Z kolei w internecie transmisja będzie dostępna w aplikacji Polsat Box GO.