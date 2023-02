Ramos nie wytrzymał. Puściły nerwy. Pokazali, co zrobił po meczu PSG [WIDEO]

Piłkarze PSG znów zawiedli swoich kibiców. Drużyna budowana za olbrzymie pieniądze przegrała w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 0:1. W efekcie paryżanie oddalili się mocno od wymarzonego trofeum, jakim jest wygrana w Champions League. Odkąd w 2011 roku właścicielem klubu został fundusz Qatar Sports Investments, nie potrafią wygrać Ligi Mistrzów, a próbowali już w dziesięciu edycjach z rzędu. Najbliżej byli w 2020 roku, ale przegrali finał z Bayernem Monachium 0:1.

Skandaliczne zachowanie Sergio Ramosa

Nic zatem dziwnego, że frustracja piłkarzy PSG jest olbrzymia. Po raz kolejny pokazali ją po meczu z Bayernem Monachium. Fatalnie zachował się zwłaszcza Sergio Ramos. Podczas gdy zawodnicy PSG dziękowali swoim kibicom za doping, jeden z fotoreporterów, który robił zdjęcia Leo Messiemu i Neymarowi, zderzył się plecami z Ramosem. To bardzo poirytowało Hiszpana, który lekko uderzył go łokciem i gestem pokazał, że fotoreporter jest zbyt blisko niego. Chwilę później kolejny fotoreporter też musnął Hiszpana robiąc zdjęcie. Wtedy Sergio Ramos nie wytrzymał i go odepchnął. Fotoreporter od razu od niego odszedł i pokazał co o nim myśląc, dotykając ręką swojej głowy.

Sergio Ramos zagrał w tym sezonie w 31 spotkaniach. Zdobył dwa gole i miał asystę.

PSG prowadzi w tabeli ligi francuskiej - po 23 kolejkach ma 54 punktów, cztery więcej niż wicelider Olympique Marsylia.