Po trzymiesięcznej przerwie zimowej Liga Mistrzów wróciła we wtorek największym hitem spośród meczów 1/8 finału tegorocznej edycji. Choć zarówno PSG, jak i Bayern na początku roku miały swoje problemy, mistrzowie Niemiec w ostatnim czasie zdążyli wrócić do dobrej formy (trzy zwycięstwa z rzędu), podczas gdy paryżanie przed tym meczem dwa kolejne spotkania przegrali i mieli spore problemy kadrowe. Na szczęście ich trenera Christophe'a Galtiera do zdrowia zdążyli wrócić Leo Messi, Marco Verratti i Kylian Mbappe, choć od pierwszej minuty przeciwko Bayernowi zagrali tylko dwaj pierwsi wymienieni, gdy Mbappe zasiadł na ławce rezerwowych.

Bayern Monachium zdobył Paryż. Powrót Mbappe nie pomógł gospodarzom

Pierwsza połowa na Parc des Princes przypominała wybudzanie się Ligi Mistrzów z zimowego snu, aniżeli starcie dwóch europejskich potentatów. Zdecydowaną przewagę w polu miał Bayern, ale PSG na tyle dobrze się broniło, że w żaden sposób nie przekładało się to na groźne sytuacje bramkowe dla mistrzów Niemiec.

Można wspomnieć o lekkim strzale z powietrza Kingsleya Comana, który z łatwością złapał Gianluigi Donnarumma, czy też o niecelnym uderzeniu głową Erica Maxime'a Choupo-Motinga z kilku metrów, ale tak naprawdę groźnie pod bramką gospodarzy było tylko raz - gdy w 43. minucie z 20 metrów mocno i celnie uderzył Joshua Kimmich, ale i tym razem pewnie interweniował Donnarumma.

A że PSG w ofensywie nie było w stanie stworzyć choćby jednej ciekawej akcji zakończonej strzałem, to pierwsza połowa na Parc des Princes zakończyła się bezbramkowym remisem, choć wśród gospodarzy wszyscy mieli nadzieję, że to zacznie się zmieniać, gdy na boisku pojawi się Kylian Mbappe.

Co nie udało się Bayernowi przed przerwą, udało się kilka minut po wznowieniu gry. A dokładnie w 53. minucie, gdy dośrodkowanie Alphonso Daviesa świetnie zamknął z prawej strony pola karnego Kingsley Coman. Były gracz PSG znów, tak jak w finale Ligi Mistrzów w 2020 roku, ukąsił swój były klub i pokonał kiepsko interweniującego Donnarummę, otwierając wynik spotkania.

Choć już chwilę później na murawie pojawił się Kylian Mbappe, to na boisku dalej dominował Bayern. Dwóch dobrych szans nie wykorzystał Eric Maxime Choupo-Moting. Jednej wręcz znakomitej, gdy po kapitalnej akcji Jamala Musiali prawym skrzydłem uderzył z kilku metrów tak, że Donnarumma świetną interwencją zbił palcami piłkę na słupek.

Kilkadziesiąt sekund później włoski bramkarz znów musiał interweniować, tym razem po strzale głową Benjamina Pavarda, jednak i tym razem spisał się bez zarzutu, w przeciwieństwie do akcji bramkowej Bayernu.

W 73. minucie wreszcie przebudziło się Parc des Princes, gdy Kylian Mbappe urwał się na lewej stronie obrońcom Bayernu, jednak w sytuacji sam na sam nie zdołał pokonać Yanna Sommera. Szwajcar obronił też strzał Neymara, a dobijający do siatki Mbappe był już na wyraźnym spalonym. Po chwili celnie uderzył głową po rzucie rożnym Marquinhos, ale sam środek bramki i Sommer pewnie złapał piłkę.

Bayern odpowiedział groźną kontrą wyprowadzoną przez Musialę, którą fatalnym strzałem daleko w trybuny zakończył Thomas Mueller.

To mogło się zemścić na Bawarczykach, bo dosłownie w kolejnej akcji, w 82. minucie, Nuno Mendes uciekł na lewej stronie Dayotowi Upamecano i idealnie wyłożył piłkę Kylianowi Mbappe do pustej bramki. Francuz trafił i cieszył się z wyrównania, ale dosłownie przez kilkadziesiąt sekund, gdyż analiza VAR wykazała, że Mendes był na minimalnym spalonym.

PSG poczuło krew. Dosłownie chwilę później znów ze świetnej strony pokazał się Mendes, który tym razem wyłożył piłkę Leo Messiemu, którego groźna próba z kilkunastu metrów została zablokowana przez Pavarda. W następnym ataku do pozycji strzeleckiej doszedł Vitinha, ale uderzył płasko prosto tam, gdzie stał Sommer.

Jeszcze w doliczonym czasie gry Bayern musiał radzić sobie w dziesiątkę, gdyż za bardzo brzydki faul na Messim Pavard obejrzał drugą żółtą i czerwoną kartkę, przez co wyleciał z boiska.

Wynik w Paryżu już się jednak nie zmienił. Paris Saint-Germain przegrało z Bayernem Monachium 0:1 po golu Kingsleya Comana i choć przez większość meczu Bayern był zespołem wyraźnie lepszym, to to, jak paryżanie spisywali się w końcówce po wejściu Kyliana Mbappe, może napawać ich nadzieją, że w rewanżu w Monachium za dwa tygodnie nie stoją na straconej pozycji.