Paryż odetchnął z ulgą. Wielkie gwiazdy PSG wracają na mecz z Bayernem

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Paris Saint-Germain. Zespół Christophe'a Galtiera wprawdzie wciąż pozostaje liderem francuskiej Ligue 1, to od początku 2023 roku przegrał już trzy mecze ligowe - z Lens (1:3), Rennes (0:1) i Monaco (1:3), a do tego odpadł ostatnio z Pucharu Francji po przegranym klasyku z Marsylią 1:2.

Paryż odetchnął z ulgą. Messi i Mbappe wracają na mecz z Bayernem

Porażki z Monaco i Marsylią to ostatnie wyniki paryżan, a że PSG również pod względem gry wygląda po prostu słabo, kibice mistrza Francji nie mogą być w dobrym nastroju przed wtorkową rywalizacją w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

W poniedziałek jednak klub z Parc des Princes wlał w ich serca trochę więcej nadziei, ogłaszając kadrę na to spotkanie, w której znaleźli się kontuzjowani ostatnio Kylian Mbappe i Leo Messi. Występ paryskich supergwiazd stał pod dużym znakiem zapytania, w przypadku Mbappe mówiło się nawet o tym, że jego udział we wtorkowym meczu jest wykluczony. Tymczasem obaj zdołali się wykurować na czas, by zagrać w tym wielkim hicie.

Mbappe opuścił ostatnie trzy mecze PSG, z których paryżanie aż dwa przegrali. Messiego z kolei zabrakło jedynie w ostatnim spotkaniu z AS Monaco. W księstwie nie zagrał także zmagający się od początku roku z urazami Marco Verratti, ale i on znalazł się w kadrze na Bayern.

To nie oznacza jednak, że Christophe Galtier będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich zawodników, jako że z powodu kontuzji we wtorek na Parc des Princes zabraknie Renato Sanchesa i Nordiego Mukiele.

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain - Bayern Monachium odbędzie się we wtorek 14 lutego o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.