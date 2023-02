PSG ma problem. Kontuzja gwiazdy. Jest gorzej niż myśleli

Kylian Mbappe nie może zaliczyć środowego wieczoru do udanych. W 8. minucie sędzia podyktował rzut karny, którego nie wykorzystał. I to mimo że miał ku temu dwie próby - sędzia powtórzył pierwszą jedenastkę. Niecałe dziesięć minut później lider PSG musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

Kylian Mbappe wypada z powodu kontuzji. Nie wiadomo, czy zdąży na mecz z Bayernem Monachium

Zaraz po spotkaniu, które PSG wygrało 3:1, trener Christophe Galtier przekonywał, że uraz gwiazdy "nie jest poważny". W czwartek zawodnik przeszedł szereg badań i okazuje się, że może wypaść z gry na znacznie dłużej, niż się spodziewano. "L'Equipe" donosi, że kontuzja Mbappe "budzi niepokój", a jej wyleczenie może potrwać nawet trzy tygodnie. "Nowe, dodatkowe testy doprecyzują powagę jego kontuzji i dokładny czas trwania nieobecności. To nie jest dobra wiadomość dla zawodnika" - czytamy z kolei w "Le Parisien".

Dla paryskiej ekipy były to prawdziwy dramat, ponieważ już 14 lutego czeka ją pierwsze starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Wiadomo, że Mbappe opuści mecze z FC Toulouse, Olympique Marsylia i AS Monaco. Po ostatnim z tych starć dojdzie do konfrontacji z Bayernem i nie wiadomo, czy piłkarz będzie dostępny.

Francuscy dziennikarze wskazują, że w przeszłości Mbappe wykazywał niezwykłą zdolność do regeneracji po kontuzjach i dlatego jego występ nie jest wykluczony. Nie wiadomo jednak, czy sztab szkoleniowy PSG będzie chciał ryzykować. Możliwe, że trener Galtier będzie chciał mieć napastnika w pełni zdrowia na mecz rewanżowy, który zaplanowano na 8 marca.