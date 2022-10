Xavi zmieszany z błotem. "Idiota wydał 300 milionów euro. Pier*** się"

FC Barcelona doskonale rozpoczęła sezon La Liga. Po ośmiu kolejkach klub z Camp Nou jest liderem tabeli, nie przegrał żadnego meczu, tylko raz zremisował i stracił zaledwie jedną bramkę. Liga Mistrzów w jego wykonaniu to jednak zupełnie inna bajka. W niej Katalończycy kompletnie zawiedli swoich fanów - do tego stopnia, że ci nie ustają w atakach na portalach społecznościowych. Ich główną ofiarą stał się trener wicemistrzów Hiszpanii - Xavi.

"Pie...l się, Xavi!" - kibice nie mieli litości dla trenera FC Barcelony

Najmocniejsze komentarze zebrał chorwacki portal 24sata.hr. - Wszyscy chwalili Xaviego jako nowego Pepa (Guardiolę - przyp. red.), a ja twierdziłem, że nie jest na to gotowy. Idiota wydał 300 milionów euro, a my spadamy do Ligi Europy. Pierdol się, Xavi! - to tylko jeden z nich.

Oberwało się także dwóm weteranom FC Barcelony, którzy niegdyś dzielili z Xavim szatnię, gdy ten jeszcze był czynnym piłkarzem. - Już nigdy więcej nie chcę, żeby Busquets i Pique zagrali od początku. Są najgorsi w historii - grzmiał jeden z kibiców. To właśnie defensywnego pomocnika i środkowego obrońcę krytykowano najbardziej spośród wszystkich zawodników, którzy wystąpili w środowym starciu z Interem Mediolan.

Kłopotów finansowych FC Barcelony ciąg dalszy. "Potrzebuje kolejnego zastrzyku finansowego"

Kibice nie omieszkali również nawiązać do problemów finansowych klubu i do słynnych "dźwigni finansowych", dzięki którym jego działacze poczynili tak spektakularne ruchy w letnim oknie transferowym. - Wydaje się, że Barcelona potrzebuje kolejnego zastrzyku finansowego. Ktoś bardzo dobrze prowadzi klub - ironizował jeden z komentujących.

Zespół Roberta Lewandowskiego popadł w olbrzymie tarapaty nie tylko pod względem sportowym czy wizerunkowym, ale też finansowym. Brak awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów oznacza utratę poważnych wpływów do klubowej kasy. Przed spadkiem do Ligi Europy może go ochronić już tylko cud. FC Barcelona musiałaby pokonać zarówno Viktorię Pilzno, jak i Bayern Monachium oraz liczyć na potknięcie Interu, co w starciu z mistrzem Czech wydaje się mało prawdopodobne.