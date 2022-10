Kibice Bayernu wściekli. Wydali komunikat do władz klubu: "Fuck you!"

W czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium wygrał 4:2 na wyjeździe z Viktorią Pilzno. Mistrzowie Niemiec mogli liczyć na wsparcie grupy liczącej około zaledwie 600 kibiców, czego powodem między innymi były wysokie ceny biletów, na jakie zdecydowali się czescy organizatorzy tego spotkania.

Kibice Bayernu Monachium wściekli z powodu cen biletów

Olbrzymie podwyżki cen biletów rozwścieczyły kibiców Bayernu. Jak informuje serwis abendzeitung-muenchen.de, fani drużyny ze stolicy Bawarii, którzy udali się na wyjazdowe spotkanie z Viktorią, postanowili przygotować i wywiesić w widocznym miejscu baner. Zawarte na nim przesłanie nie pozostawia żadnych wątpliwości. "70€. F*ck you!" - brzmiał napis.

Jak się okazało, ceny biletów na środowe spotkanie wzrosły aż o 500 proc. Ci, którzy zdecydowali się udać się na stadion, za najtańszą wejściówkę na sektor gości musieli zapłacić aż 70 euro, czyli w przeliczeniu około 340 złotych. Kibice Bayernu postanowili napisać list otwarty do organizatorów meczu. Napisali w nim, że jest to "wstyd" i "brak szacunku w stosunku do kibiców". Dodano, że 70 euro za najtańszy bilet dla kibiców gości to "bezsens", a przy tym wskazano, że UEFA powinna wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w tym zakresie.

W oświadczeniu wskazano również, że "profesjonalny system piłkarski jest chory i uderza w ścianę". Kibice zwrócili się również do władz Bayernu o "ocalenie piłki nożnej, jaką znamy i kochamy", a także o zapewnienie dostępności oglądania meczów dla wszystkich.

Dzięki wygranej 4:2 nad Viktorią Pilzno, Bayern Monachium z kompletem punktów pewnie prowadzi w tabeli grupy C. Drużyna Juliana Nagelsmanna jest już pewna awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.