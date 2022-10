Mohamed Salah pobił kosmiczny rekord LM w 6 minut. Klopp wkurzył potwora

6 minut 12 sekund - dokładnie tyle czasu potrzebował Mohamed Salah, by trzykrotnie pokonać bramkarza Rangers FC w środowym meczu Ligi Mistrzów (7:1). Egipcjanin ustanowił nowy rekord rozgrywek, bijąc wynik Bafetimbiego Gomisa, który 11 lat temu potrzebował ponad ośmiu minut na skompletowanie hat-tricka w meczu Lyonu z Dinamem Zagrzeb (7:1).

Salah w najlepszy z możliwych sposobów odpowiedział na krytykę, jaka spadła na niego w ostatnich dniach. Egipcjanin, który w tym sezonie rozczarowuje jak cała drużyna Juergena Kloppa, dał kibicom Liverpoolu nadzieję przed niedzielnym hitem na Anfield Road z Manchesterem City. I zrobił to, mimo że na boisku pojawił się dopiero w 68. minucie.

Salah zareagował najlepiej, jak mógł

W kilka minut na Ibrox Park Salah strzelił więcej goli niż w tym sezonie Premier League. Król strzelców poprzedniego sezonu w obecnych rozgrywkach zdobył zaledwie dwie bramki w ośmiu występach. Ostatni raz Salah trafił w Premier League 22 sierpnia, kiedy Liverpool grał na Old Trafford z Manchester United (1:2).

- Obecnie nic mu nie wychodzi. Nie stał się słabym piłkarzem z dnia na dzień, ale prawdopodobnie jest śmiertelnie przerażony faktem, że Erling Haaland ma już tak wiele goli. Salah na pewno nie zostanie królem strzelców - mówił niedawno były piłkarz Liverpoolu, a obecnie ekspert BBC Mark Lawrenson.

Najlepszym podsumowaniem kiepskiej formy Salaha był niedzielny mecz z Arsenalem (2:3). Egipcjanin był jednym z najsłabszych, o ile nie najsłabszym zawodnikiem w drużynie Kloppa. Salah snuł się po boisku, nie oddał celnego strzału na bramkę Aarona Ramsdale'a, rzadko miał piłkę przy nodze.

Dość powiedzieć, że w niedzielę mniej kontaktów z piłką mieli tylko zmieniony w pierwszej połowie z powodu kontuzji Luis Diaz oraz wprowadzeni po przerwie Ibrahima Konate, Fabinho i Harvey Elliott. Występ Salaha był tak bezbarwny, że Klopp zdecydował się go zdjąć z boiska w 69. minucie. Była to pierwsza taka sytuacja w tym sezonie Premier League.

- Potrzebowaliśmy bronić na wyższym poziomie, więc zdecydowaliśmy się na przesunięcie Jordana Hendersona w tamten sektor boiska. Mimo że zdjęliśmy napastnika, wciąż chcieliśmy wygrać. Salah wykonał bardzo ciężką pracę - pokracznie bronił swojego piłkarza Klopp.

Niemiec twardo stał za Salahem, ale w środę na Ibrox Park posadził go na ławce rezerwowych. Zdarzyło się to pierwszy raz od końcówki poprzedniego sezonu. Tylko skrajni optymiści mogli wierzyć, że w obliczu ostatnich wydarzeń, to decyzja przypadkowa.

Niezbędny do walki z "najlepszym zespołem na świecie"

- To był wyjątkowy wieczór, tak samo jak wyjątkowy jest Salah. Nie będę się skupiał tylko na jednym zawodniku, bo jako zespół potrzebowaliśmy tego, co się wydarzyło. Mam jednak nadzieję, że od tej pory wszystko będzie układało się lepiej i dla drużyny, i dla Salaha - powiedział po środowym meczu Klopp.

I dodał: - Ten wynik zmienił nasze nastroje. Zwykle po meczach wyjazdowych piliśmy piwo i dzisiaj pewnie upiję się po jednym. Tak dawno nie wygraliśmy poza własnym stadionem. Ale nie ma miejsca na wielkie świętowanie. Wiemy, kto przyjeżdża do nas w niedzielę.

A przyjeżdża nie byle kto, bo aktualny mistrz Anglii i wicelider Premier League - Manchester City z nieprawdopodobnie skutecznym Haalandem. Dla Liverpoolu to mecz o zachowanie jakichkolwiek nadziei na odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Bo mimo że nie minęło jeszcze 25 proc. sezonu, to drużyna Kloppa traci do Manchesteru City aż 13 punktów.

Ewentualna wygrana w niedzielę i w jednym zaległym meczu może sprawić, że na Anfield Road znów uwierzą w sukces. Porażka, mimo dziwnego sezonu przerwanego mundialem, zakończy marzenia Liverpoolu. - Przyjeżdża do nas najlepszy zespół piłkarski na świecie. Mam nadzieję, że jako zespół będziemy gotowi do zagrania innego, lepszego meczu niż ostatnio - powiedział Klopp.

A do tego i on, i Liverpool będzie potrzebował Salaha w najwyższej formie.