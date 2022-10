"La Gazzetta dello Sport" nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego

Dwa gole Roberta Lewandowskiego w końcówce meczu z Interem Mediolan dały FC Barcelonie nadzieję na awans do fazy pucharowej. Polak był najlepszym piłkarzem drużyny Xaviego, ale aż dwóch zawodników Interu otrzymało wyższą ocenę.

Robert Lewandowski podał FC Barcelonie tlen

Po meczu FC Barcelony z Interem Mediolan dziennikarze "La Gazetta dello Sport" ocenili występu obu zespołów. "Dużo entuzjazmu, duży potencjał ofensywny, ale uniemożliwia go gra obronna, która stawia ich na krawędzi eliminacji - napisano o zespole Barcelony, który jako kolektyw otrzymał ocenę 6,5 w skali od 1 do 10.

Najgorszym piłkarzem Barcelony w środowym starciu wybrano Gerarda Pique, który zawinił przy golu Nicolo Barelli na 1:1 oraz często był spóźniony i niedokładny. - Zaczynał sezon jako piąty środkowy obrońca i wyszedł w pierwszym składzie w najważniejszym meczu. Miał ogromne problemy z szybkością i nie widział, jak Barella pojawia się za jego plecami. Zmierzch - podsumowali mecz i karierę Pique dziennikarze "La Gazetty", a jego ocena wyniosła 4,5.

Dwóch piłkarzy Barcelony otrzymało ocenę 7, ale to Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem swojego zespołu. - Jeśli Barcelona pozostanie przy życiu w Lidze Mistrzów, to tylko jego zasługa. Xavi powiedział, że w Mediolanie był "wyspą", wczoraj dwa gole, w tym jeden szczęśliwy, co uniemożliwiło eliminację - podsumowano grę polskiego napastnika. Poza nim "siódemkę" otrzymał Marc-Andre Ter Stegen, którego występ oceniono jako "decydujący".

Lautaro Martinez piłkarzem meczu Barcelona - Inter

Zespół Interu Mediolan za mecz z Barceloną otrzymał ocenę 7,5, ale dziennikarze "La Gazetta dello Sport" nie mają wątpliwości, że remis może cieszyć Włochów tylko częściowo. - Opuszczenie Camp Nou z żalem za podział punktów mówi wszystko. Poza stawaniem autobusu Inter gra i buduje. Kwalifikacja jest teraz tylko trzy kroki od nich - czytamy.

Dwóch piłkarzy Interu okazało się kluczowych dla zremisowania meczu z Barceloną i obaj otrzymali ocenę 8. Chodzi i Nicolo Barellę i Lautaro Martineza, przy czym to Argentyńczyk został wybrany piłkarzem meczu. - Słupek plus słupek równa się gol, klejnot na niezapomniany wieczór. Był to dla niego mecz męki. Asystę do Gosensa również polubiłby Messi - podsumowano występ "Il Migliore" hitu kolejki Ligi Mistrzów.