Barcelona policzyła pieniądze za ćwierćfinał LM. I teraz ma gigantyczny problem

FC Barcelona w środowy wieczór zmierzyła się na własnym boisku z Interem Mediolan. Mecz ten musiała wygrać, by zachować szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zadania nie udało się zrealizować. Mimo, że fantastycznie zagrał m.in. Robert Lewandowski, który zdobył dwie bramki, "Barca" tylko zremisowała 3:3 i to rzutem na taśmę. Na kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry, prowadził Inter.

Remis zostawia Barcelonie już tylko iluzoryczne szanse na awans do 1/8 finału. W ostatnich dwóch kolejkach fazy grupowej, piłkarze Xaviego Hernandeza musieliby wygrać z Bayernem Monachium i Viktorią Pilzno i liczyć, że Inter Mediolan przegra, lub przynajmniej zremisuje swoje dwa ostatnie mecze. Jest to mało prawdopodobne, gdyż klub z Serie A także czeka jeszcze potyczka z outsiderem grupy, a więc Viktorią Pilzno.

Wszystko wskazuje zatem na to, że FC Barcelona na wiosnę zagra tylko w Lidze Europy. Dla wszystkich w klubie będzie to porażka nie tylko sportowa, ale i finansowa. Brak awansu oznacza brak wielomilionowych premii. "Mundo Deportivo" podaje, że Katalończycy mogą stracić ponad 20 milionów euro.

Zdaniem dziennika, zarząd FC Barcelony był tak pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, że owe 20 milionów euro uwzględnił w budżecie na ten sezon, który oficjalnie zatwierdzono kilka dni temu podczas walnego zjazdu udziałowców. Co więcej, Katalończycy kalkulowali, że nie tylko wyjdą z grupy, ale awansują też minimum do ćwierćfinału. Zaczęli już liczyć pieniądze, których nie mają i dopisali je do budżetu. Rzeczywistość okazała się jednak dla nich rozczarowująca.

"Mundo Deportivo" podaje, że nawet wygranie Ligi Europy, a więc także prestiżowych rozgrywek, nie będzie w stanie zasypać straty finansowej, jaką poniesie FC Barcelona.

