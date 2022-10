Hiszpańskie media napisały o Lewandowskim i Barcelonie. Żałoba

FC Barcelona po szalonym meczu zremisowała z Interem Mediolan 3:3. Dwa gole zdobył Robert Lewandowski. Dzięki jego trafieniom "Duma Katalonii" ma nadal matematyczne szanse na awans do 1/8 finału. Ale to są szanse iluzoryczne. Jeśli Inter w następnej kolejce ogra u siebie najsłabszą w grupie Viktorię Pilzno, to będzie już po wszystkim.

REKLAMA

Zobacz wideo KSW 75. "To może być kluczowa rzecz. Pudzianowski ufał mu bezgranicznie"

Trzy drużyny z awansem w LM. Liverpool strzelił siedem. Król Salah [TABELE]

Hiszpańskie media w żałobie. "Potrzebny cud", "Barcelona u bram klęski"

Na ten fakt uwagę zwracają hiszpańskie media. "Dwa gole Lewandowskiego pozwoliły jedynie na uniknięcie eliminacji już teraz" – pisze kataloński Sport. "Spóźnione gole Lewandowskiego zapobiegły tylko porażce, która byłaby zbyt niesprawiedliwa" Dziennikarz przyznał, że w tym meczu Polak był bardziej aktywny niż w poprzednich spotkaniach. "Barcelona nie jest jeszcze poza Europą i przynajmniej dostała brawa za to, że nie przegrała i dała z siebie wszystko do ostatniej sekundy" – podsumowano.

Marca dodaje, że Barcelona stoi "u bram kolejnej porażki w Lidze Mistrzów". "Jeszcze nie matematycznie, ale Barcelona żegna się z Ligą Mistrzów nie przechodząc drugi rok z rzędu do fazy pucharowej. A już w niedzielę 'El Clasico'…" – przypomina dziennikarz.

"I nagle Liga Europy na horyzoncie. Barca ponownie natrafiła na ten sam kamień. Brak awansu w zeszłym sezonie został odebrany jako poważna wpadka, której nie można było powtórzyć. Po przegranej z Interem, ludzie Xaviego ponownie zostają uwięzieni w niebezpiecznej pętli, która odeśle ich z powrotem do punktu wyjścia: Ligi Europy. Jeszcze nie matematyczne, ale jest to prawie pewne, ponieważ muszą zdobyć sześć punktów, a Viktoria Pilzno musi pokonać Inter w Mediolanie" – czytamy w "Marce".

"Ryzykowny zakład ekonomiczny ma sens przy świetnych wynikach sportowych. I przy pierwszej próbie się nie powiódł. To będzie długi sezon w Barcelonie. Tym bardziej, jeśli w niedzielę opuszczą Santiago Bernabéu pokonani. Przeciw Interowi mieli przyzwoitą pierwszą połowę, ale na początku drugiej połowy błędy w defensywie Pique, a następnie Erica Garcii doprowadziły do ??włoskiego powrotu. Sytuację uratował Lewandowski w doliczonym czasie. Liga Europy nie jest już pocieszeniem dla tego składu. Wymówki się skończyły" – dodaje dziennikarz. Na koniec krótko podsumował sytuację zespołu: "Aby Barca nadal występowała w Lidze Mistrzów, potrzebny jest cud".

Sytuacja w grupie Barcelony w LM. Musi liczyć na cud

"Inter pozostawił Barcelonę w oczekiwaniu na cud" – podsumowało "Mundo Deportivo". "Dwa gole Lewandowskiego utrzymują Barcę z nitką życia w Lidze Mistrzów" – czytamy w tekście. Dziennikarz zwraca uwagę, że w pierwszej połowie Barcelona wyglądała dobrze, ale "gdy tylko Inter naciskał i strzelił gola, budynek łatwo się zawalił". Wspominano także o polskim arbitrze, Szymonie Marciniaku. Dziennikarz zdaje się mieć pretensje, że polski sędzia pozwolił Onanie wykonywać auty bramkowe "średnio przez minutę". Na koniec czytamy, że Lewandowski "przedłużył agonię w Lidze Mistrzów", a piłkarze Barcelony są "praktycznie wyeliminowani".

Również "AS" pisze, że "Barcelona liczy na cud". "Drużyna 'Blaugrany' jest na krawędzi europejskiej przepaści. Projekt Xaviego otrzymuje bardzo mocny cios na cztery dni przed 'El Clasico'" – czytamy.

"Europejska klęska Barcy nie jest faktem, ale jest więcej niż prawdopodobna. Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej Ligi Mistrzów już wie, że jej przyszłość zależy od cudu i serii kombinacji wyników poprzez wygranie wszystkiego i tego, że Inter nie pokona Viktorii Pilzno na San Siro. Barca nie zdołała wygrać, mimo że prowadziła. Ale dwa rażące błędy Piqué i Busquetsa, dwóch kapitanów, zdają się likwidować marzenie, przez co Barca nie tylko traci prestiż, ale dostaje cios ekonomiczny." – podsumował autor.

Lewandowski! Gol Polaka na ratunek Barcelonie [WIDEO]