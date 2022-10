Xavi ocenił sytuację Barcelony w Lidze Mistrzów

Pierwszy mecz pomiędzy Interem Mediolan a FC Barceloną zakończył się wygraną wicemistrzów Włoch (1:0) po bramce Hakana Calhanoglu. Taki wynik sprawił, że drużyna dowodzona przez Xaviego Hernandeza musiała wygrać na Camp Nou, by zwiększyć swoje szanse na wyjście z grupy C. Robert Lewandowski strzelił dwa gole w drugiej połowie, ale to nie wystarczyło, ponieważ mecz zakończył się remisem 3:3.

REKLAMA

Zobacz wideo

Xavi niezadowolony z błędów obrońców na Camp Nou. "Rozmawialiśmy o tym przed meczem"

Xavi Hernandez zabrał głos po remisie 3:3 z Interem Mediolan. Hiszpański szkoleniowiec był bardzo niezadowolony z błędów obrońców przy bramkach rywali. - Popełniliśmy bardzo poważne błędy, które bardzo drogo nas kosztowały. W drugiej połowie było sporo błędów, a pierwsza bramka dla Interu to bardzo wyraźna wpadka z linii defensywnej. Rozmawialiśmy o tego typu akcjach przed meczem. Ludzie widzieli, że graliśmy z zaangażowaniem, a tracimy punkty przez swoje błędy - powiedział.

Xavi postanowił też jasno określić priorytety. - Musimy myśleć o lidze hiszpańskiej i El Clasico, bo Liga Mistrzów stała się dla nas bardzo skomplikowana. W Monachium zabrakło nam skuteczności, w Mediolanie były inne okoliczności. Futbol to gra błędów i powinniśmy je minimalizować - dodał trener Barcelony. Teraz Barcelona jest zależna od wyników Interu Mediolan w meczach z Bayernem Monachium oraz Viktorią Pilzno.

Teraz FC Barcelona skupia się na El Clasico, które odbędzie się w niedzielę 16 października o godzinie 16:15 na Estadio Santiago Bernabeu. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zagra kolejny mecz w Lidze Mistrzów w środę 26 października o godzinie 21:00, gdzie na Camp Nou podejmie Bayern Monachium.