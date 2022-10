"Remis w meczu jeden na jedenastu". Lewandowski zadziwił z Interem

Środowy mecz pomiędzy FC Barceloną a Interem Mediolan zapowiadany był jako prawdziwy hit tej kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie nie zawiodło, skończyło się remisem 3:3, ale zdecydowanie bardziej zadowoleni mogą być kibice włoskiego zespołu, który jest na lepszej pozycji, by zając drugie miejsce w grupie za plecami Bayernu Monachium.

"Wielki mecz Interu, choć niedosyt, bo mogli wygrać 4:3. Druga połowa to szaleństwo. Panowie własnego przeznaczenia w Lidze Mistrzów w grupie śmierci. Ja pitolę" - napisał komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki.

"Co to był za spektakl! Nie zapomnę go nigdy. Właśnie za takie wieczory, jak ten na Camp Nou, człowiek kocha Ligę Mistrzów." - dodał Wojciech Papuga, dziennikarz Radia Maryja.

"To teraz coś, czego Robert Lewandowski kompletnie nie znał: emocje w Lidze Mistrzów już jesienią" - Michał Trela, Canal+ oraz Newonce.sport.

"Niemożliwy jest Robert Lewandowski!!! Ależ mamy przywilej, że możemy to wszystko przeżywać" - skomentował na Twitterze Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii.

"Dawno nie widziałem meczu, w którym jedenastu gra przeciwko jednemu i jest remis. Lewy geniusz" - spuentował Marek Szkolnikowski, szef sportu w telewizji publicznej.

"Lewandowski tylko raz nie przetrwał fazy grupowej Ligi Mistrzów – gdy w niej debiutował w barwach Borussii, w sezonie 2011/12. Teraz ryzyko odpadnięcia sięga 90 procent. No ale takie ryzyko się ponosi, gdy się zmienia klub na słabszy" - napisał natomiast Rafał Stec z "Gazety Wyborczej".

"Fantastyczny mecz. Robert Lewandowski jak prawdziwy napastnik, długo niewidoczny na koniec fantastyczny. Inter znakomity i prawdę powiedziawszy powinien wygra" - ocenił obiektywnie Zbigniew Boniek.