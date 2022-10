Lewandowski wskazał największy problem Barcelony. Powtórzył to kilka razy

Dla FC Barcelony spotkanie z Interem Mediolan miało bardzo dużą wagę. W zeszłotygodniowym meczu obu drużyn Włosi wygrali 1:0 i wyprzedzili Hiszpanów w tabeli grupy Ligi Mistrzów. Aby zachować realne szanse na awans, drużyna Polaka potrzebowała wygranej.

Lewandowski rozczarowany po meczu z Interem. "Zabrakło zimnej krwi"

Pomimo tego, że polski napastnik dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, jego drużyna nie zdołała wygrać. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3, który mocno komplikuje sytuację Katalończyków. W rozmowie z Polsatem Sport Lewandowski ocenił, że w jego drużynie zachwiane były proporcje między atakiem a obroną. - Tak bardzo chcieliśmy strzelić kolejne bramki, że czasami zapominaliśmy o defensywie, o kontratakach. Czasami Inter łatwo się przedostawał pod naszą bramkę i stwarzał sobie sytuacje, po których strzelił w drugiej połowie trzy bramki - powiedział.

Napastnik dodał, że pomimo usilnych prób zespołu, wyniki w Lidze Mistrzów są poniżej oczekiwań. Wpływ na to mogą mieć absencje niektórych graczy - Wydaje mi się, że próbujemy grać najlepiej, jak możemy, ale na pewno nie jest o to łatwo, gdy od paru tygodni mamy parę kontuzji i w każdym meczu próbujemy innego systemu. Może brakuje tej stabilności z tyłu, szczególnie w defensywie i może dlatego też takie mecze jak dziś wychodzą, gdzie kolejny raz, czy to w Mediolanie, czy teraz, czy nawet w Monachium byliśmy drużyną, która zasługiwała na minimum punkt. Staraliśmy się wyciągnąć z tego meczu maksimum, ale to było za mało - podsumował. Dodał, że taki rezultat jest bolesny i rozczarowujący.

Lewandowski wskazał też, co mogłoby pomóc jego zespołowi. - Zabrakło zimnej krwi, tego, aby dobrze, ze spokojem ustawić się z tyłu, poczekać i zbudować kolejne sytuacje. Chcieliśmy za wszelką cenę strzelić tę bramkę, pójść do przodu - powiedział. Przyznał, że każda strata wymuszała na jego drużynie ciężką pracę w defensywie.

Trudna sytuacja Barcelony. Musi wygrać i liczyć na potknięcia Interu

Po remisie 3:3 z Interem, sytuacja Barcelony jest nie do pozazdroszczenia. Po czterech meczach katalończycy mają na swoim koncie cztery punkty i aby awansować, muszą zdobyć co najmniej cztery punkty (a najlepiej sześć) w meczach z Bayernem Monachium oraz Viktorią Pilzno. Jednocześnie Inter nie może wygrać żadnego z pozostałych dwóch spotkań, w których będzie mierzył się ze wspomnianymi drużynami z Niemiec i Czech.