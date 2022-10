Ten gest Pique stanie się legendą. Kompromitacja to mało powiedziane

Po niesamowitym spotkaniu FC Barcelona zremisowała 3:3 z Interem Mediolan na Camp Nou. Chociaż widowisko było godne nawet finału Ligi Mistrzów, to ten wynik może cieszyć wyłącznie graczy wicemistrzów Włoch, którzy zależą całkowicie od siebie i do minimum zmniejszyli szanse graczy Xaviego na wyjście z grupy.

FC Barcelona ma zaraz stracić bramkę z Interem Mediolan, a co robi Pique? Uspokaja

50. minuta meczu na Camp Nou. Barcelona prowadzi 1:0 i realizuje plan, który zakłada pokonanie Interu Mediolan i przedłużenie szans na wyjście z grupy. Wtedy jednak pada gol Nicolo Barelli na 1:1, a uwagę wszystkich zwraca Gerard Pique, który myślał, że nie ma żadnego zagrożenia przy piłce posyłanej przez Alessandro Bastoniego do pomocnika Interu.

Ta sytuacja sprawiła, że stoper "Blaugrany" został od razu bohaterem tego zdarzenia w mediach społecznościowych. "Pique ma wszystko pod kontrolą" - komentuje sarkastycznie komentator Eleven Sports, Krzysztof Rot.

Stracona bramka sprawiła, że Barcelona musiała się otworzyć, co doprowadziło do kanonady bramek i ostatecznie remisu 3:3 na Camp Nou. I chociaż Katalończycy bardzo skomplikowali sobie życie i potrzebują cudu do awansu, to nie mają czasu na rozpamiętywanie tego, bo już w niedzielę, 16. października czeka ich kolejny wielki mecz. Na Santiago Bernabeu przeciwko Realowi Madryt.

Chociaż Barcelona prowadzi w lidze dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu, to takie spotkanie na pewno może być świetnym sukcesem na podbicie morale w razie wygranej lub wpadnięciu w ogromny dołek w razie niepowodzenia przeciwko "Królewskim". Kluczowa w tym będzie bez wątpienia rola Pique, który może zagrać w tym spotkaniu z uwagi na urazy pozostałych stoperów - Ronalda Araujo, Julesa Kounde i Andreasa Christensea.