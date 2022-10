Kosmiczne zakończenie meczu Barcelony. Lewandowski uratował przed katastrofą

FC Barcelona po trzech kolejkach Ligi Mistrzów znalazła się pod ścianą. "Duma Katalonii" musiała wygrać z Interem Mediolan, żeby utrzymać szanse na awans do fazy pucharowej. "Mecz o wszystko" Barcelona zagrała akurat w momencie, kiedy zaciął się Robert Lewandowski, a trener Xavi Hernandez zmaga się z plagą kontuzji w zespole, zwłaszcza w linii defensywnej. Barcelona mogła pocieszać się tym, że najtrudniejsze mecze, czyli wyjazdowe spotkania z Interem i Bayernem są już za nią. Ale teraz trzeba było gonić oba te zespoły.

REKLAMA

Zobacz wideo

Piotr Zieliński pokazał to, co potrafi najlepiej. Koncert. Podbija Ligę Mistrzów

Od początku przewagę miała Barcelona, ale niewiele z tego wynikało. Bardzo niecelne były dośrodkowania, a Lewandowski był dobrze pilnowany. Ale w 10. minucie to on miał najlepszą (do pewnego momentu) okazję, kiedy uderzał głową po rzucie rożnym, ale piłkę sprzed bramki wybił Mkhitaryan. W odpowiedzi "setkę" miał Inter. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Dżeko trafił w poprzeczkę. Piłka odbiła się od ziemi i wyszła w pole. Potem jeszcze jeden z gości miał szansę na dobitkę, ale nie trafił w piłkę kilka metrów od bramki. To była 17. minuta. W 28. minucie Inter dostał to, na co liczył – kontrę. Wyszli trzech na dwóch, ale strzał Dumfriesa był zbyt przewidywalny – trafił prosto w ter Stegena.

Świetna końcówka Barcelony w pierwszej połowie. Dembele dopiął swego

Katalończycy szukali dziur w szczelnej obronie Interu i starali się kończyć akcje strzałem. Próbowali Dembele i Sergi Roberto. Za pierwszym razem dobrze interweniował Onana, za drugim wypluł piłkę przed siebie, ale zdołał ją złapać po tym, jak obrońca wyblokował Lewandowskiego.

Obraz gry zaczął się jednak zmieniać od mniej więcej 37. minuty. Barcelona nadal miała przewagę, ale w polu karnym Interu zaczęło się robić naprawdę gorąco. Właśnie w tym momencie Lewandowski znalazł się z boku pola karnego i świetnie dograł do Raphinhii, ale ten z woleja uderzył nieczysto i niecelnie. W 40. minucie z dystansu znowu strzelał Dembele i piłka przypadkiem trafiła do Pedriego w polu karnym, ale ten nie zdołał pokonać Onany.

Największa sensacja Ligi Mistrzów wciąż szokuje. Piękny sen trwa

Upór Barcelony i walka do końca pierwszej połowy jednak się opłaciła. Chwilę później Raphinha i Sergi Roberto oszukali obrońców na lewym skrzydle. Ten drugi wyłożył piłkę Dembele a ten z bardzo bliska wbił ją do bramki wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Chwilę potem następną szansę miał Raphinha. Próbował dokręcić piłkę w okienko bramki Interu i niewiele mu zabrakło. Barcelona stłamsiła Inter w ostatnich minutach i dzięki temu na przerwę schodziła prowadząc 1:0.

Kompromitacja w obronie Barcelony. Lewandowski przedłużył nadzieje

Na początku drugiej połowy dała się jednak totalnie zaskoczyć. Bastoni zagrał prostą piłkę z głębi pola w "szesnastkę" Barcelony. Pique odpuścił sobie interwencję, bo był przekonany, że za jego plecami nikogo nie ma. I spotkała go przykra niespodzianka. Jego koledzy nie upilnowali Barelli, który przejął piłkę, odwrócił się i pokonał ter Stegena w 50. minucie.

Gol zamroczył Barcelonę. Inter z kolei groźnie kontrował. Z woleja strzelał Dżeko, ale kapitalnie wrócił i zablokował go Gavi. Dwa razy świetnie interweniował ter Stegen po zaskakującym strzale Calhanoglu i przypadkowym "strzale" Pique po rzucie rożnym. Wydawało się, że Katalończycy się otrząsnęli - w pole karne zaszarżował Pedri i uderzył, ale obronił to Onana. Potem nastąpiło oblężenie bramki Interu i wydawało się, że może powtórzyć się scenariusz z końcowych minut pierwszej połowy.

Nic bardziej mylnego. Inter znowu w bardzo prosty sposób oszukał Barcelonę. Tym razem piłkę w polu karnym dostał Lautaro Martinez. Będący obok niego Eric Garcia zachował się kompromitująco i pozwolił mu na strzał. Piłka odbiła się od jednego słupka, potem od drugiego i wpadła do siatki. Od 63. minuty Inter prowadził 2:1.

Liga Mistrzów napisała o Zielińskim. Jedno, krótkie słowo

Barcelona znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Xavi wprowadził rezerwowych, m.in. Ansu Fatiego, ale nie przekładało się to na klarowne sytuacje. Parę razy uderzał Lewandowski, ale jego strzały głową były niecelne, podobnie jak wcześniej uderzenie z woleja. W pewnym momencie trafił nawet do siatki, ale ze spalonego. Polak jednak dopiął swego. W 82. minucie dostał dośrodkowanie na głowę. Pierwszy strzał odbili obrońcy, ale piłka do niego wróciła. Lewandowski od razu poprawił nogą i z pomocą rykoszetu dał Barcelonie remis.

Katalończycy rzucili się do ataku i szukali gola, który dałby zwycięstwo. Końcówka to było prawdziwe szaleństwo. W 89. minucie Inter wyprowadził zabójczą kontrę. Lautaro Martinez kapitalnie wyłożył piłkę do Gosensa, a ten z pierwszej piłki uderzył i pokonał ter Stegena. Piłkarze Interu wbiegli na murawę i zaczęli świętować. Zamknięty mecz? Nic z tego - Barcelonę znowu uratował Robert Lewandowski! Polak w końcu dostał świetne dośrodkowanie, kapitalnie się złożył i głową pokonał Onanę. Mało? To jeszcze chwilę później jeszcze Inter wyszedł dwóch na bramkarza i... nie wykorzystał tego! Asllani przegrał pojedynek z ter Stegenem.

Ale mimo tego, remis 3:3 jest bardzo dobry dla Interu. Barcelona ma już tylko iluzoryczne szanse na wyjście z grupy. W następnej kolejce zmierzą się z Bayernem, a Inter z Viktorią Pilzno. Jeśli włoski zespół wygra, to będzie "pozamiatane".