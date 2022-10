Trzy drużyny z awansem w LM. Liverpool strzelił siedem. Król Salah [TABELE]

W środę odbyły się pozostałe mecze czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Zdecydowanie najciekawszym meczem miało być starcie pomiędzy FC Barceloną a Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami zakończyło się wygraną wicemistrzów Włoch (1:0) po bramce Hakana Calhanoglu. Ewentualna porażka na Camp Nou mogłaby sprawić, że Barcelona nie awansowałaby do 1/8 finału LM w drugim sezonie z rzędu. Xavi ponownie zdecydował się na tercet Dembele - Lewandowski - Raphinha w ataku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bayern z pewnym awansem do 1/8, Barcelona z punktem w "małym finale"

W środowym hicie czwartej kolejki fazy grupowej LM Barcelona rywalizowała z Interem Mediolan. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego opierał się głównie na skupieniu w defensywie i atakowaniu rywala z kontrataków. Takie okazje w trakcie pierwszej połowy miał m.in. Edin Dzeko czy Denzel Dumfries, ale lepszy okazywał się Marc-Andre ter Stegen. Zmasowane ataki Barcelony przyniosły skutek w 41. minucie, gdy Raphinha zagrał z prawej strony do Sergiego Roberto, a Ousmane Dembele pokonał Andre Onanę z bliskiej odległości.

W drugiej połowie spotkanie rozkręciło się na dobre. Najpierw Inter wykorzystał dwa błędy Barcelony i strzelił dwa gole w przeciągu 13 minut za sprawą Nicolo Barelli i Lautaro Martineza. Robert Lewandowski mógł pokonać Andre Onanę w 71. minucie, ale wtedy polski napastnik znajdował się na pozycji spalonej. Dziesięć minut później Lewandowski wykorzystał błąd Stefana de Vrija i zdobył bramkę wyrównującą. W końcówce spotkania najpierw Robin Gosens wykorzystał podanie Lautaro Martineza, a potem dublet zaliczył Robert Lewandowski. Tym samym środowy hit kończy się remisem 3:3, a Barcelona nie zbliżyła się znacznie do awansu.

W drugim spotkaniu grupy C swoje zadanie wykonał Bayern Monachium, który wygrał 4:2 z Viktorią Pilzno po dublecie Leona Goretzki i golach Thomasa Muellera oraz Sadio Mane. Drugą bramkę dla mistrzów Czech zdobył Jan Kliment, czyli były zawodnik Wisły Kraków. Podopieczni Juliana Nagelsmanna już są pewni awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Historyczny sukces Club Brugge, Napoli z awansem w LM

Nie tylko Bayern Monachium jest już pewny gry w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Do tego grona dołączyły odpowiednio Club Brugge i Napoli, wygrywając wszystkie mecze w swoich grupach. Zespół zarządzany przez Carla Hoefkensa zremisował bezbramkowo z Atletico Madryt, ale to wystarczyło do osiągnięcia historycznego sukcesu. Club Brugge to pierwszy belgijski klub od sezonu 2015/2016 z takim wyczynem - wtedy dokonał tego Gent. Napoli z kolei wygrało 4:2 z Ajaksem Amsterdam, a piękną asystą popisał się Piotr Zieliński.

Duży krok do awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów postawił też Liverpool, który najpierw przegrywał 0:1 z Glasgow Rangers, a potem strzelił aż siedem goli. Warty uznania jest hat-trick Mohameda Salaha w przeciągu zaledwie pięciu minut. Zespół prowadzony przez Jurgena Kloppa ma zatem dziewięć punktów po czterech kolejkach i ma sześć punktów więcej od Ajaksu Amsterdam. W pozostałych meczach FC Porto wygrało 3:0 z Bayerem Leverkusen, Tottenham pokonał 3:2 Eintracht Frankfurt, a Olympique Marsylia okazała się lepsza od Sportingu Lizbona (2:0).

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Atletico Madryt 0:0 Club Brugge,

Napoli 4:2 Ajax Amsterdam,

FC Barcelona 3:3 Inter Mediolan,

Bayer Leverkusen 0:3 FC Porto,

Viktoria Pilzno 2:4 Bayern Monachium,

Glasgow Rangers 1:7 Liverpool,

Sporting Lizbona 0:2 Olympique Marsylia,

Tottenham 3:2 Eintracht Frankfurt.

Tabele grup A-D Ligi Mistrzów:

Grupa A:

1. Napoli - 4 mecze, 12 punktów, bilans bramek 17:4

2. Liverpool - 4 mecze, 9 pkt, 12:6

3. Ajax Amsterdam - 4 mecze, 3 pkt, 8:12

4. Glasgow Rangers - 4 mecze, 0 pkt, 1:16

Grupa B:

1. Club Brugge - 4 mecze, 10 pkt, 7:0

2. FC Porto - 4 mecze, 6 pkt, 6:6

3. Atletico Madryt - 4 mecze, 4 pkt, 2:5

4. Bayer Leverkusen - 4 mecze, 3 pkt, 2:6

Grupa C:

1. Bayern Monachium - 4 mecze, 12 pkt, 13:2

2. Inter Mediolan - 4 mecze, 7 pkt, 6:5

3. FC Barcelona - 4 mecze, 4 pkt, 8:7

4. Viktoria Pilzno - 4 mecze, 0 pkt, 3:16

Grupa D: