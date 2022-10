Zieliński porównany do De Bruyne. "To jego najlepszy czas"

Napoli przystąpiło do domowego spotkania z Ajaksem jako lider grupy A Ligi Mistrzów. W trzech wcześniejszych meczach Włosi trzykrotnie wygrywali, w poprzedniej kolejce rozbili Holendrów 6:1. W środę liczyli na podtrzymanie dobrej passy, w czym miał im pomóc będący w kapitalnej dyspozycji Piotr Zieliński.

Zieliński jednym z bohaterów Napoli. "Jak De Bruyne"

Polak nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby dobrze wejść w mecz. Już w czwartej minucie, po wymianie piłki z Hirvingiem Lozano, miał na swoim koncie asystę. Dzięki temu Napoli mogło grać z większym spokojem, co kilkanaście minut później przełożyło się na bramkę na 2:0 - w niej Zieliński także miał swój udział. W drugiej połowie oba zespoły strzeliły jeszcze po dwa gole, przez co wynik końcowy brzmiał 4:2. Polski pomocnik przebywał na boisku do 89. minuty, gdy zmienił go Gianlucę Gaetano.

W pomeczowych podsumowaniach włoskie media skupiły się przede wszystkim na akcji bramkowej, w której Zieliński zaliczył asystę. Podkreślają, że było to podanie najwyższych lotów. - Piłka do Lozano jest ledwo dotknięta, lecz z wyczuwalną finezją. Dwójkowa akcja z Kwaracchelią doprowadziła do drugiej bramki - podsumował jego występ portal Calcionapoli24, który ocenił 28-latka na siódemkę, najwyżej w drużynie (dostało ją też pięciu innych graczy).

Występ Zielińskiego został jeszcze bardziej doceniony przez portal Calciomercato. Tam otrzymał najwyższą w drużynie notę 8,5, nikt inny nie mógł się z nim równać. W dodatku porównano go do jednego z najlepszych pomocników na świecie. - 25-30 takich meczów w sezonie i żaden cel nie będzie poza zasięgiem Napoli. Zarówno przy pierwszym, jak i drugim golu zagrał jak De Bruyne - podsumowano.

Równie wysoko Polaka ocenił portal Tuttomercatoweb, który podkreśla, że w spotkaniu z Ajaksem podtrzymał wyborną dyspozycję z ostatnich tygodni. - To jego najlepszy czas. Od razu przejmuje inicjatywę, kreuje pierwszego gola i ma wkład w drugiego, gdy z niezwykłą łatwością wymienia piłkę z kolegami z drużyny - napisano. W tym wypadku polski pomocnik także znalazł się w gronie najwyżej ocenionych, podobnie jak czterech innych kolegów otrzymał siódemkę.

Napoli pokonało Ajax i ma awans. Teraz powalczy o pierwsze miejsce

Dzięki wygranej z Ajaksem Napoli jest już pewne awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W kolejnym spotkaniu, które rozegra w środę 26 października z Rangersami, może zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, co da rozstawienie w losowaniu par 1/8 finału. Teraz neapolitańczycy powrócą do rywalizacji w Serie A, gdzie w niedzielę 16 października o godzinie 18 zmierzą się z Bologną.