Największa sensacja Ligi Mistrzów wciąż szokuje. Piękny sen trwa

Club Brugge nie wygrał pierwszego spotkania w tej edycji Ligi Mistrzów. Goście zremisowali bohatersko 0:0 w Madrycie z Atletico i z 10. punktami pewnie prowadzą w grupie z hiszpańską drużyną, Bayerem Leverkusen i FC Porto. Mimo ogromnej przewagi ekipy z Madrytu, udało się Belgom zaliczyć czwarte czyste konto w tej edycji Ligi Mistrzów.

Atletico Madryt - Club Brugge. Żywe, energiczne spotkanie zakończone bezbramkowym remisem

Pierwsza połowa spotkania to było prawdziwe widowisko od bramki do bramki. Atletico mocno wyszło i od początku wysoko naciskało na rywali i przynosiło to skutek w postaci wielu okazji bramkowych. Podopiecznym Diego Simeone brakowało jednak skuteczności pod bramką Simona Mignoleta. Próbował Griezmann z ostrego kąta, ale jego strzał odbił Belg, a dobita uderzyła w boczną siatkę. Następnie Francuz przeprowadził świetną kombinację z Angelem Correą, ale Argentyńczyk uderzył niecelnie. Następnie sam Griezmann uderzał głową, ale Mignolet przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Zawodnicy z Brugii także mieli swoje okazje w kontratakach. Najdogodniejszą miał Ferran Jutgla, który dostał wyłożoną piłkę w polu karnym, ale Hiszpan znajdował się poza światłem bramki i jego uderzenie przeszło obok słupka bramki Jana Oblaka.

W samej końcówce goście wyszli z kontratakiem, Tajon Buchanan upadł w polu karnym i arbiter wskazał na jedenasty metr. Jednak po interwencji systemu VAR rzut karny został anulowany, ponieważ to najpierw zawodnik belgijskiej drużyny faulował swojego rywala przed padnięciem na murawę. I mimo wielu okazji do przerwy było 0:0.

Tuż po przerwie gospodarze nie spuścili z tonu i w ciągu trzech minut mieli świetne sytuacje. Najpierw uderzał Saul, ale nie trafił. Następnie uderzał Griezmann, jego uderzenie sparował Mignolet, ale dobita Correi była już ze spalonego. Kilkanaście sekund później Francuz był sam na sam z belgijskim bramkarzem, ale jego lob także został obroniony przez byłego golkipera Liverpoolu, a dobitka argentyńskiego napastnika Atletico przeszła obok bramki.

Gospodarze z Madrytu przeważali przez drugą część spotkania, chociaż goście próbowali się odgryzać, to brakowało im dokładności w finalizacji swoich kontrataków. W 82. minucie nieodpowiedzialnym zachowaniem "popisał się" Kamal Sowah, który mając żółtą kartkę, kopnął piłkę po gwizdku i za to otrzymał kolejną kartkę i wyleciał z boiska.

Zawodnicy "Cholo" Simeone zwiększyli swój nacisk, ale byli nieskuteczni pod bramką Club Brugge. W samej końcówce Alvaro Morata strzelał z czwartego metra, ale trafił prosto w twarz Simona Mignoleta. Marnowanie wielu dogodnych okazji sprawiło, że gospodarze zanotowali rozczarowujący remis.

Brugge blisko fazy pucharowej, Atletico nad przepaścią

Dzięki temu wynikowi Club Brugge sprawiło ogromną olbrzymiej sensację i jest niemal pewne wyjścia z grupy, w której poza Atletico jest jeszcze FC Porto i Bayer Leverkusen. Z kolei Atletico jeśli chce marzyć o grze w kolejne fazie LM, to musi liczyć na remis w spotkaniu z Porto z Bayerem. Wtedy te trzy ekipy będą mieć szansę na grę w dalszej fazie rozgrywek.