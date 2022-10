Gol kuriozum i fenomenalny Zieliński. Napoli spełniło swoje marzenie w LM

Napoli jest jedną z największych rewelacji tego sezonu. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego pozostaje niepokonany zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów. Spora w tym zasługa Piotra Zielińskiego, który w przeciągu dwunastu meczów zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. - Bierze na siebie odpowiedzialność za kreowanie gry w Neapolu. Strzela gole, asystuje, wiele od niego zależy. Widać, że Spalletti chce oprzeć drużynę na nim i jego umiejętnościach - mówił Fernando De Napoli w rozmowie z "Super Expressem".

Napoli coraz bliżej awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piękna asysta Zielińskiego

Napoli od samego początku narzuciło swój styl gry i przejęło inicjatywę. Efekt przyszedł bardzo szybko, bo w czwartej minucie Hirving Lozano prowadził piłkę z prawego skrzydła. Meksykański skrzydłowy zagrał do Piotra Zielińskiego, który posłał kapitalne zwrotne podanie do Lozano z pierwszej piłki. Były piłkarz PSV Eindhoven nie miał większych problemów z pokonaniem Remko Pasveera, a gola możecie obejrzeć TUTAJ <<<. Ajax miał okazje do wyrównania, ale ich próby były nieudane.

Podopieczni Luciano Spallettiego podwyższyli prowadzenie w 16. minucie po akcji duetu Chwicza Kwaracchelia - Giacomo Raspadori. Gruziński pomocnik popędził lewą stroną i zagrał w pole karne do włoskiego napastnika, a Raspadori znalazł sobie trochę przestrzeni i z ogromną siłą uderzył pod poprzeczkę. Ajax później miał możliwość zdobycia bramki kontaktowej, ale ich próby wewnątrz pola karnego były blokowane. Zespół ze stolicy Holandii dopiął swego na początku drugiej połowy po tym, jak Davy Klaassen wykorzystał wrzutkę Calvina Basseya.

Napoli szukało trzeciej bramki m.in. przez ataki Victora Osimhena, ale przy jednej z sytuacji sam na sam z bramkarzem napastnik był na pozycji spalonej. Szczęście uśmiechnęło się do Włochów w 60. minucie, kiedy otrzymali rzut karny po zagraniu ręką jednego z obrońców Ajaksu. Tę sytuację wykorzystał Chwicza Kwaracchelia, który uderzył w lewy górny róg bramki. Napoli później skupiało się na szybkich atakach, ale dostało niespodziewanego gonga w 83. minucie po faulu Juana Jesusa w polu karnym. Steven Bergwijn pokonał Alexa Mereta z rzutu karnego.

To nie wystarczyło do remisu, a Napoli zadało ostatni cios w 89. minucie, kiedy Daley Blind popełnił absurdalny błąd i sprawił, że Victor Osimhen miał przed sobą pustą bramkę. Wygrana 4:2 z Ajaksem Amsterdam sprawiła, że Napoli jest już pewne gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale nie zagwarantowało sobie jeszcze pierwszego miejsca w grupie. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego zagra w kolejnej kolejce z Glasgow Rangers - to spotkanie odbędzie się w środę 26 października o godzinie 21:00.