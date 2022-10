Piotr Zieliński pokazał to, co potrafi najlepiej. Koncert. Podbija Ligę Mistrzów

Piotr Zieliński wiedział, kiedy zaczarować, kiedy wrzucić wyższy bieg. Zagrał tak, jak na lidera drugiej linii przystało. To on był dyrygentem Napoli i miał znaczący wpływ na grę włoskiej ekipy, która wygrała 4:2 z Ajaksem Amsterdam i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Polak ma pełne prawo myśleć o nominacji do jedenastki kolejki LM.

REKLAMA

Zobacz wideo Testujemy restaurację Arkadiusza Milika. "To jest biznes"

Zieliński ma ten luz

Napoli jest pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Straciło kilka największych gwiazd, a mimo to rządzi i dzieli w swojej grupie Ligi Mistrzów i Serie A. Latem ściągnęło utalentowanych graczy i takich, których może zbudować po swojemu. Takie towarzystwo, które jest głodne gry i sukcesów, a nie jest przesadnie napompowane presją i blichtrem, zdecydowanie służy Piotrowi Zielińskiemu. Polak może pokazać swoją boiskową dojrzałość, złapać luz, grać z zupełnie innym ciężarem, co na pewno ułatwia kontrolę tempa akcji i dyrygowanie ofensywą.

Erling Haaland efektem eksperymentu. "Codziennie jadł trzy kolacje. W parę miesięcy stał się potworem"

I ten luz rzucił się w oczy już przy pierwszej akcji bramkowej Napoli. Klepka z Hirvingiem Lozano, gdzie przelobował z ogromną łatwością całą obronę - nagranie z tą akcją można zapętlić i odtwarzać bez końca. Z jednej strony ważne jest wypracowanie chemii i zgrania na boisku. Z drugiej trzeba być pewnym siebie i widzieć więcej. Zieliński zauważył, że obrona Ajaksu skupiła się na Giacomo Raspadorim i spodziewała się krótszego podania. Aż prosiło się o takie finezyjne zagranie.

Przy tak pewnie grającym Polaku reszta pomocy mogła bardziej się skupiać na swoich zadaniach, czyli neutralizacji atutów Ajaksu. Odciążony Zieliński doskonale wiedział, kiedy przyspieszyć akcję, kiedy szarpnąć, rozciągnąć. Dorzucił asystę drugiego stopnia przy golu na 2:0. To on uruchomił Chwiczę Kwaracchelię, dzięki czemu otworzyła się lewa flanka do akcji bramkowej. Zieliński nic sobie nie robił z tego, że miał wtedy dwóch rywali na plecach.

Nie było opcji, by akcja nie przechodziła przez polskiego pomocnika. Grał prawie cały mecz, a celność jego podań była na poziomie prawie 90 proc. Szukał różnych zagrań - od krótkich podań, przez crossy, prostopadłe piłki, aż do koronkowych akcji. Nie zawiódł w kluczowych momentach.

Ajax unikał Zielińskiego

Większość meczu ekipa z Amsterdamu grała swoją lewą stroną, czyli tam, gdzie nie było Zielińskiego. Polak sprawiał problemy, gdy miał piłkę przy nodze, ale też wtedy, gdy grał w obronie. Był pierwszy do pressingu, nacierał wysoko, agresywnie.

Tak Lewandowski pomógł piłkarzom Barcelony. "Dziękujemy mu za to"

Uciekanie od naszego reprezentanta też miało wpływ na jego statystyki. Nie popełnił ani jednego faulu, miał tylko jeden pojedynek o piłkę, który zresztą wygrał. Wiedział, jak grać czysto i nie popełniać błędów.

Takiego Zielińskiego chcemy oglądać

Napoli jest efektowne i efektywne. Zieliński jest efektowny i efektywny. Trudno wyobrazić sobie grę Włochów bez Polaka. W tym sezonie miał udział przy dziesięciu golach Napoli. Luciano Spalletti słusznie zaczyna układanie składu od niego, czego dowodem jest świetny występ przeciwko Ajaksowi. Miejsce w zespole tygodnia czeka na Zielińskiego.

Pozostaje też wierzyć, że forma z klubu zaprocentuje na mundialu, bo z tak mądrze grającym Polakiem jest szansa na wyprowadzenie zdecydowanie większej liczby groźnych akcji.