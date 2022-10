FC Barcelona gra z Interem w LM. Xavi pokazał skład na mecz o wszystko

Zobacz wideo

FC Barcelona gra o życie przeciwko wicemistrzom Włoch. Po ostatniej porażce w Mediolanie 0:1, Katalończycy są zmuszeni, żeby wygrać na Camp Nou, w celu zachowania szansy na wyjście z grupy. To pierwszy finał Barcelony w tym sezonie i Xavi rzuca do gry wszystko, co ma dostępne w meczu, który ma być zamazaniem plamy po dwóch ostatnich, rozczarowujących występach.

Liga Mistrzów. FC Barcelona - Inter Mediolan. Wyjściowe składy

FC Barcelona: Marc Andre Ter-Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Marcos Alonso; Sergio Busquets, Pedro, Gavi; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.

Rezerwowi: Inaki Pena, Jordi Alba, Marc Casado, Alejandro Balde, Pablo Torre, Arnau Tenas, Franck Kessie, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ferran Torres.

Inter Mediolan: Andre Onana; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Edin Dżeko.

Rezerwowi: Handanovic, Botis, Gagliardini, Gosens, Bellanova, Asllani, Acerbi, D'Ambrosio, Darmian, Curatolo, Carboni, Stanković.

Barcelona bez stoperów, Inter bez napastników

Podobnie jak przed tygodniem obie ekipy nie wyjdą w optymalnych zestawieniach. Gospodarze nie mogą liczyć na m.in. Julesa Kounde, Andreasa Christensena, czy Ronalda Araujo. Z kolei drużyna z Mediolanu musi sobie poradzić bez Romelu Lukaku, Joaquina Correi oraz Marcelo Brozovicia.

O szczegółach dotyczących transmisji tego meczu pisaliśmy --> TUTAJ.