Kibice w Warszawie zadrwili z Benzemy. "Lewandowski, Lewandowski"

We wtorek 11 października w ramach czwartej kolejki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Szachtar Donieck zmierzył się z Realem Madryt. Mecz nie był jednak rozgrywany w Ukrainie. Na obiekt zastępczy wybrano stadion Legii Warszawa. Wynik spotkania w 46. minucie otworzył Ołeksandr Zubkow, który precyzyjnym strzałem z główki pokonał bramkarza "Królewskich". Piłkarze Carlo Ancelottiego wyrównali dopiero w 95. minucie po golu Antonio Rudigiera. Przez całą drugą połowę na listę strzelców próbował wpisać się Karim Benzema, któremu polscy kibice postanowili utrzeć nosa.

Specjalna oprawa dla Benzemy na stadionie Legii. Polacy nie pozostali dłużni

Sympatycy Realu Madryt na mecz z Szachatarem przygotowali specjalną oprawę dla Karima Benzemy, która przedstawiała Francuza ze statuetką Złotej Piłki. Nie jest tajemnicą, że 34-letni napastnik mistrzów Hiszpanii jest faworytem do wygrania plebiscytu, jednak kibice z Polski postanowili nieco uprzykrzyć życie Benzemie podczas wieczoru w Warszawie.

W 51. minucie meczu, kiedy to Benzema stanął przed okazją na doprowadzenie do remisu na stadionie Legii unosił się krzyk "Robert Lewandowski!". Przy kolejnych próbach strzeleckich napastnika Realu reakcja polskich kibiców była podobna. Być może chcieli oni przypomnieć reprezentantowi Francji, że kwestia otrzymania Złotej Piłki nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Benzema i Lewandowski to jedni z głównych kandydatów do zgarnięcia tytułu.

