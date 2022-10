Wpadka PSG, porażka Milanu. Podsumowanie wtorku w Lidze Mistrzów [TABELE]

We wtorek odbyły się kolejne mecze Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiadało się starcie AC Milanu z Chelsea. Drużyna z Włoch po zeszłotygodniowej porażce 0:3, miała okazję do rewanżu i poprawienia sytuacji w grupie. W ekipie Stefano Piolego wielu piłkarzy było nieobecnych z powodu kontuzji, ale mimo to kibice mieli nadzieję na korzystny wynik.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie mówimy o tym głośno, ale Legia walczy o mistrzostwo"

Chelsea ogrywa Milan

Mistrz Włoch nie rozpoczął najlepiej tego spotkania. W 18. minucie Mason Mount wygrał w polu karnym walkę o piłkę z Fikayo Tomorim i znalazł się w bardzo dobrej sytuacji do strzelenia gola. Angielski obrońca musiał ratować się faulem. Sędzia podyktował rzut karny i ponadto ukarał zawodnika Milanu czerwoną kartką. Decyzja arbitra wywołała spore poruszenie wśród kibiców, którzy uważają, że Tomori nie faulował, a jeśli już, to nie powinien otrzymywać czerwonej kartki.

Do wykonania rzutu karnego podszedł Jorginho i pewnym strzałem pokonał Cipriana Tatarusanu. Chelsea lepiej radziła sobie w pierwszej połowie i w 34. minucie zdobyła kolejną bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Pierre-Emerick Aubameyang. W drugich 45 minutach Chelsea nadal miała przewagę, ale nie zdołała już zdobyć żadnej bramki i ostatecznie wygrała to spotkanie 2:0. W drugim meczu tej grupy Dynamo Zagrzeb zremisowało 1:1 z RB Salzburg. W związku z tymi wynikami Milan skomplikował sobie sytuacje w grupie, w której obecnie zajmuje trzecie miejsce.

Sensacyjne wyniki w Izraelu i Danii. Szachtar lepszy od Realu

W Danii stołeczna FC Kopenhaga podejmowała Manchester City. W poprzednim meczu tych drużyn ekipa z Anglii wysoko pokonała rywali aż 5:0. Wielu fanów i ekspertów zakładało, że tym razem zespół Pepa Guardioli ponownie okaże się lepszy. Zapewne by tak było, gdyby nie Kamil Grabara. Polak zagrał świetne spotkanie i obronił między innymi rzut karny wykonywany przez Riyada Mahreza. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Z kolei w Hajfie miejscowe Maccabi mierzyło się z Juventusem. Mimo kiepskiej dyspozycji w ostatnim czasie, faworytem tego meczu była drużyna z Włoch. Ekipa prowadzona przez Massimiliano Allegriego ponownie zawiodła i w kompromitujący sposób przegrała 0:2. Oba gole strzelił Omer Atzili. Przy pierwszym trafieniu Izraelczyka błąd popełnił Wojciech Szczęsny. Co ciekawe, była to pierwsza w historii wygrana Maccabi z Juventusem.

Kylian Mbappe ma dość PSG. Cztery powody

Zaskakującym wynikiem zakończyło się także spotkanie Szachtara z Realem Madryt, które odbyło się w Warszawie. Zespół z Ukrainy zaprezentował się w nim z bardzo dobrej strony i przez długi czas prowadził po golu Oleksnadra Zubkowa. Ubiegłoroczny triumfator Ligi Mistrzów zdołał jednak wyrównać w 95. minucie za sprawą Antonio Rudigera i spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

W pozostałych meczach kibice nie byli świadkami większych niespodzianek. Celtic przegrał przed własną publicznością 0:2 z RB Lipsk, Borussia Dortmund zremisowała 1:1 z Sevillą. Takim samym wynikiem zakończyło się także starcie PSG z Benfiką.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Dynamo Zagrzeb 1:1 Red Bull Salzburg

Milan 0:2 Chelsea

Celtic 0:2 RB Lipsk

Szachtar 1:1 Real Madryt

FC Kopenhaga 0:0 Manchester City

Borussia Dortmund 1:1 Sevilla

Maccabi Hajfa 2:0 Juventus

PSG 1:1 Benfica

Tabele grup E-H:

Grupa E:

1. Chelsea 4 rozegrane mecze 7 punktów

2. RB Salzburg 4 6

3. AC Milan 4 4

4. Dynamo Zagrzeb 4 4

Grupa F:

1. Real Madryt 4 10

2. RB Lipsk 4 6

3. Szachtar 4 5

4. Celtic 4 1

Grupa G:

1. Manchester City 4 10

2. Borussia Dortmund 4 7

3. Sevilla 4 2

4. FC Kopenhaga 4 2

Grupa H:

1. PSG 4 8

2. Benfica 4 8

3. Juventus 4 3

4. Maccabi Hajfa 4 3

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Córka Rodmana naśladuje ojca. Zostanie legendą?