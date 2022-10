Bayern traci kolejnego lidera. Musi sięgnąć po zapomnianego weterana

Bayern prowadzony przez Juliana Nagelsmanna zajmuje obecnie trzecie miejsce w niemieckiej Bundeslidze. Przed Bawarczykami nieoczekiwanie znalazły się dwa zespoły, na które przed sezonem nikt nie stawiał - Union Berlin oraz Freiburg. Szczególnie zaskakująca jest forma ekipy ze stolicy Niemiec, która jeszcze dwa lata temu występowała na poziomie drugiej ligi. Szereg kontuzji nie pomaga drużynie z Monachium w gonitwie za rywalami.

Problemy Bayernu Monachium. Kontuzja Manuela Neuera

W spotkaniu z Viktorią Pilzno nie wystąpią na pewno kontuzjowani Alfonso Davids, Lucas Hernandez oraz Buona Sarr, a także Jamal Musiala, który jest zarażony koronawirusem. Do tej listy przez uraz odniesiony przed niedzielnym Der Klassikerem z Borussią Dortmund (2:2) dołącza bramkarz Bayernu - Manuel Neuer.

Wiele mówiło się, że niemiecki golkiper może nie wystąpić przeciwko BVB, ale ostatecznie zagrał w tym meczu. Kontuzja jednak okazała się na tyle dokuczliwa, że trener Bawarczyków Julian Nagelsmann nie wystawi Neura w starciu z mistrzem Czech. W pierwszym składzie powinien znaleźć się rezerwowy bramkarz Sven Urlich oraz wychowanek monachijczyków 19-letni Johannes Schenk.

Urlich ostatni raz w koszulce Bayernu zagrał 22 sierpnia w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec przeciwko VIktorii Köln. Mecz zakończył się zwycięstwem monachijczyków 5:0. 34-letni Niemiec dołączył do zespołu w 2015 roku, wychodząc na boisko łącznie 79 razy. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w drugoligowym HSV, w którym był podstawowym zawodnikiem (32 spotkania).

To prawdopodobnie jednak nie koniec kłopotów zdrowotnych Bayernu. O ile do treningów wrócił Thomas Müller i jest szansa na występ napastnika w najbliższym spotkaniu, to wypaść mogą inni zawodnicy. Na problemy zdrowotne narzekają Serge Gnabry oraz Mathijas de Ligt, wobec czego trenera Negelsmanna czeka spory ból głowy przy wyborze podstawowej jedenastki.

Bayern Monachium w grupie C. Ligi Mistrzów zajmuje pierwsze miejsce, po zanotowaniu kompletu zwycięstw. Warto odnotować, że w żadnym ze spotkań nie stracili bramki. Tuż za nim jest Inter Mediolan oraz FC Barcelona. Środowi rywale Bawarczyków przegrali wszystkie dotychczasowe mecze w tych rozgrywkach. Jedynego gola dla Viktorii Pilzno strzelił znany z Lecha Poznań Jan Sykora w starciu z drużyną z Katalonii.