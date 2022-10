Barcelona drży. Jest wśród siedmiu zagrożonych drużyn

Grupa A

Piłkarze Napoli, najskuteczniejszej dotychczas drużyny w fazie grupowej, mogą już w środowy wieczór zapewnić sobie 1/8 finału. Wystarczy, że nie przegrają u siebie z Ajaksem Amsterdam. Na wyjeździe wygrali bowiem aż 6:1. Duży krok w kierunku awansu może też zrobić Liverpool. Warunek jeden - musi wygrać na wyjeździe z Rangers FC. Po drugiej strony barykady są Szkoci. Jeśli nie wygrają z Liverpoolem, to odpadną z walki o awans.

Napoli 3 mecze 9 punktów 13:2 bilans bramkowy Liverpool 3 6 5:5 Ajax 3 3 6:8 Rangers 3 0 0:9

Grupa B:

Club Brugge - jedna z największych sensacji tegorocznej Ligi Mistrzów, już po zaledwie czterech kolejkach może awansować do 1/8 finału. Wystarczy, że zremisuje na wyjeździe z Atletico Madryt. Będzie mieć nad Hiszpanami sześć punktów przewagi i lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Po trzy punkty mają też FC Porto i Bayer Leverkusen, ale mają mecz między sobą i wiadomo, że obie nie zdobędą zatem więcej punktów od Club Brugge. Belgowie są zatem w znakomitej sytuacji i mogą nawet zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie. Stanie się tak, jeśli wygrają w Hiszpanii, a w drugim meczu padnie remis. FC Porto, Bayer Leverkusen i Atletico Madryt po środowych starciach nie zapewnią sobie, ani nie stracą szans na kolejną fazę rozgrywek.

Club Brugge 3 9 7:0 FC Porto 3 3 3:6 Leverkusen 3 3 2:3 Atletico 3 3 2:5

Grupa C:

To jedna z tych grup, która najbardziej interesuje polskich kibiców. Już w czwartej serii o życie walczy FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Hiszpanie mogą stracić szansę na najlepszą "16" rozgrywek, jeśli przegrają u siebie z Interem Mediolan. Jeśli Włosi wygrają na Camp Nou, to zapewnią sobie awans, pod warunkiem że Bayern Monachium nie przegra na wyjeździe z Viktorią Pilzno. Niemcy awansują w przypadku wygranej w Czechach i braku zwycięstwa FC Barcelony z Interem Mediolan. Szansę na awans, oprócz Barcelony, może również stracić Viktoria Pilzno. Stanie się tak, jeśli przegra z Bayernem Monachium i Inter zdobędzie choćby punkt z FC Barceloną.

Bayern 3 9 9:0 Inter 3 6 3:2 Barcelona 3 3 5:4 Pilzno 3 0 1:12

Grupa D:

To jedna z najciekawszych i najbardziej wyrównanych grup. Tylko w niej i w grupie E lider tabeli ma mniej niż siedem punktów. W grupie D żadna z drużyn po środkowych meczach nie może być pewna awansu do 1/8 finału, ani je stracić. Zostaną rozegrane dwa pojedynki: Sporting - Olympique Marsylia oraz Tottenham - Eintracht Frankfurt. Jeśli Portugalczycy pokonają Francuzów, a w drugim meczu padnie remis, to Sporting zrobi duży krok w kierunku najlepszej "16".

Sporting 3 6 6:4 Tottenham 3 4 2:2 Eintracht 3 4 1:3 Marsylia 3 3 4:4

Grupa E:

Obok grupy D, jedna z najciekawszych grup, w której do ostatniej kolejki mogą się ważyć losy awansu. We wtorek do 1/8 finału może przybliżyć się Salzburg, ale musiałby wygrać na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb. W drugim, hitowym starciu AC Milan podejmie Chelsea. Oba zespoły mają po cztery punkty. W tej grupie po czwartej kolejce nie będzie jeszcze nic pewne.

Salzburg 3 5 3:2 Chelsea 3 4 4:2 AC Milan 3 4 4:5 Dinamo 3 3 2:4

Grupa F:

Real Madryt, obrońca trofeum, już we wtorek może zapewnić sobie nie tylko wyjście z grupy, ale też pierwszą pozycję. Wystarczy, że wygra w Warszawie z Szachtarem Donieck. Natomiast szansę na 1/8 finału może stracić Celtic. Stanie się tak, jeśli przegra u siebie z RB Lipsk, a Szachtar Donieck wygra z Realem Madryt.

Real 3 9 7:1 Szachtar 3 4 6:4 RB Lipsk 3 3 4:7 Celtic 3 1 2:7

Grupa G:

Podobnie jak w grupie C i H, w tej również po wtorkowych meczach aż dwie drużyny mogą zapewnić sobie awans do 1/8 finału. Warunki są dwa: zwycięstwo lub remis Manchesteru City na wyjeździe z FC Kopenhagą oraz wygrana Borussii Dortmund przed własną publicznością z Sevillą. Anglicy awansują też w przypadku remisu pod warunkiem, że Sevilla nie zwycięży BVB.

City 3 9 11:1 BVB 3 6 8:3 Sevilla 3 1 1:18 Kopenhaga 3 1 0:8

Grupa H:

PSG lub Benfica - jedna z tych drużyn może znaleźć się w "16" już po wtorkowych spotkaniach. Są jednak dwa warunki: w ich bezpośrednim meczu, rozegranym w Paryżu nie może być remis, a Juventus musiałby przegrać na wyjeździe z Maccabi Haifa. Ten ostatni zespół straci szansę na 1/8 finału, jeśli nie zdobędzie choćby punktu z Juventusem.

PSG 3 7 6:3 Benfica 3 7 5:2 Juventus 3 3 5:5 Maccabi 3 0 2:8

Mogą zapewnić sobie awans (9 zespołów): Napoli, Club Brugge, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG lub Benfica.

Mogą odpaść z walki o 1/8 finału (7 drużyn): Rangers FC, Viktoria Pilzno, FC Barcelona, Celtic, Sevilla, FC Kopenhaga, Maccabi Haifa