"Napoli może wygrać Ligę Mistrzów". Drużyna Zielińskiego z górnej półki

Napoli od początku sezonu nie przegrało ani razu i pewnie kroczy po tytuł mistrza Włoch oraz awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół z Kampanii wygrał ostatnich osiem spotkań.

Giovanni Improta pewny sukcesu Napoli. "W tym roku nie ma nikogo"

Giovanni Improta barwy Napoli reprezentował w latach 1969-1973 i 1979-1980. Środkowy pomocnik urodził się w Neapolu i dla klubu ze swojego miasta zagrał 131 spotkań, w których zdobył 15 bramek.

Karierę piłkarską zakończył w 1984 roku i został trenerem oraz menedżerem piłkarzy. Jego zdaniem Napoli pewnie zmierza w stronę największych sukcesów. - W tym roku nie ma nikogo, kto mógłby rywalizować z Napoli. Zmiany w zespole sprawiły, że jest zdecydowanie lepszy niż w zeszłym roku, a przecież nadal gra bez świetnego Victora Oshimena - przekonuje Improta.

Napoli wygrało w tym sezonie wszystkie mecze w Lidze Mistrzów, pokonując Liverpool 4:1, Rangers 3:0 i Ajax 6:1. Improta nie ma wątpliwości, że utrzymanie formy może prowadzić drużynę Spalettiego nawet do historycznego wyniku: - Napoli może wygrać Ligę Mistrzów - stwierdził za pośrednictwem Canale 21.

Napoli pierwsze w Serie A

W dziewiątej kolejce Serie A Napoli pewnie pokonało Cremonese 4:1 i umocniło się na pozycji lidera. Giovanni Improta zakładał, że właśnie takie spotkania, jak mecz z zespołem z dołu tabeli, mogą przynosić drużynie z Neapolu najwięcej problemów. - Obawiałem się, że Napoli może tracić punkty z "małymi" drużynami, ale udowodnili, że tak nie będzie. Napoli pojechało do Cremony i pokazało styl z najwyższej półki, a nie było łatwo, bo rywale to zorganizowana drużyna. Teraz obawiam się jedynie bezpośrednich starć z innymi kandydatami do tytułu - przekonuje były piłkarz.

Kluczową rolę w zespole Spalettiego pełni Piotr Zieliński. Pomocnik wystąpił w tym sezonie w dwunastu spotkaniach, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 5 asyst. Łącznie na boisku spędził 740 minut. - To silny piłkarz, który musi odnaleźć jakość, jaką prezentował wcześniej. Być może wycofam go względem pozycji ofensywnego pomocnika o kilka metrów. Piotrek potrzebuje więcej wolnej przestrzeni, żeby jak najlepiej pokazywać swoje atuty - mówił przed sezonem szkoleniowiec Napoli. Jego pomysł na grę Zielińskiego wypalił i zawodnik zgarnia wysokie noty za większość spotkań w barwach klubu z Neapolu.

Kolejne spotkanie drużyna Luciano Spalettiego zagra już w środę, 12 października o godzinie 18:45 przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Dla Napoli będzie to szansa na przedłużenie serii zwycięstw i umocnienie się na prowadzeniu w tabeli grupy A Ligi Mistrzów. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego z dziewięcioma punktami na koncie ma przewagę trzech punktów nad Liverpoolem, sześciu nad Ajaxem i dziewięciu nad Rangersami. Ewentualne zwycięstwo a Ajaxem zapewni jej pewność gry w fazie pucharowej.