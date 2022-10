Szachtar jeszcze nigdy nie grał z Realem na własnym stadionie. Czas na Warszawę

Szachtar Donieck stał się klasycznym rywalem w fazie grupowej Ligi Mistrzów Realu Madryt - zauważa gazeta "Marca", który podsumowała dotychczasową historię spotkań obu drużyn. Okazuje się, że wtorkowy będzie ich ósmym bezpośrednim starciem. Warto podkreślić, że Real i Szachtar mierzyły się ze sobą tylko w ramach meczów Ligi Mistrzów. Ani razu nie zagrały, przystępując do innego turnieju, czy towarzysko.

Liga Mistrzów. Szachtar Donieck gra z Realem Madryt po raz czwarty. Tym razem zmierzą się w Warszawie

I naturalnie lepszy bilans ma Real Madryt, który wygrał pięć z siedmiu rozegranych już spotkań. Szachtarowi ta sztuka udała się dwukrotnie. Oba miały miejsce w sezonie 2020/21. W pierwszym meczu fazy grupowej Ukraińcy pokonali Real 3:2 na Santiago Bernabeu. Sztuka ta udała się też w rewanżu, w którym Szachtar pełnił rolę gospodarza (2:0), ale nie na własnym stadionie. Spotkanie rozegrano wówczas na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Na tym samym obiekcie Real i Szachtar spotkali się w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów, jednakże tym razem "Królewscy" nie dali żadnych szans rywalowi. Rozbili ich 5:0.

Problemy Szachtara w kontekście meczów na Donbass Arenie zaczęły się jednak dużo wcześniej. Pierwsze starcie z Realem Madryt w Lidze Mistrzów odbyło się w sezonie 2015/16. Szachtar przegrał wówczas 3:4. Już wtedy Szachtar musiał grać we Lwowie zamiast w Doniecku. Wszystko przez działania wojenne, do których doszło rok wcześniej.

"Marca" przypomniała, że w kwietniu 2014 roku w obrębie Doniecka doszło do licznych protestów przeciwko władzom kijowskim. Proklamowano wówczas Doniecką Republikę Ludową. Wybuchł konflikt zbrojny, na czym ucierpiała też Donbass Arena. W stadion trafiło kilka bomb, a później stał się strategicznym punktem między Ukrainą a oddziałami prorosyjskimi.

Lwów to miasto oddalone od Doniecka po ponad 1200 kilometrów. W 2015 roku stał się siedzibą Szachtara. Był nią do 2017 roku. Wtedy drużyna przeniosła się do Charkowa, położonego około 315 km od Kijowa. Od lutego 2022 roku cała drużyna przebywa poza granicami Ukrainy. Rosja ponownie zaatakowała kraj. Wojna trwa od ponad 150 dni. Ostatnie doniesienia mówią o ataku stolicy. W Kijowie kilka rakiet spadło na bloki mieszkalne, szkoły czy place zabaw. W tym samym czasie zaatakowano też inne miasta.

