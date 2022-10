Messi wypada ze składu. Ale nie tylko on. Spore problemy PSG przed LM

To nie są dobre wieści dla kibiców Paris Saint-Germain. Lionel Messi nie będzie mógł wziąć udziału w meczu czwartej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów z Benficą. Według oficjalnej strony paryskiego klubu Argentyńczyk ma problemy z mięśniem łydki, przez co nie mógł nawet wziąć udziału w poniedziałkowym treningu.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszony Lewandowski o ukraińskiej opasce: Sam ją lepiłem, sklejałem

Leo Messi nie zagra w meczu z Benficą

"Leo poczuł problem w łydce podczas pierwszego meczu z Benficą. Wszyscy myśleliśmy, że będzie mógł zagrać w drugim meczu, ale nie do końca tak jest. Pomiędzy nimi jest tylko sześć dni... Jest dużo lepiej, ale nadal ma to uczucie, które może być problematyczne w tak ważnym meczu i wolał usiąść na ławce. Zobaczymy, jak sprawa rozwinie się w ciągu tygodnia i jest bardzo prawdopodobne, że będzie dostępny na mecz z Marsylią" - powiedział trener Christophe Galtier na przedmeczowej konferencji.

Xavi łata obronę jak może. Ale przeszkadzają mu przepisy UEFA

Szkoleniowiec podkreślał, że argentyński napastnik ma ogromne znaczenie dla jego drużyny, ale muszą znaleźć sposób na poradzenie sobie z Benficą bez jego pomocy. "Wszyscy wiecie, jak ważny jest Leo w naszej grze, ale najważniejsza jest jego forma fizyczna i połączenie z Neymarem i Kylianem oraz skrzydłowymi. Będziemy musieli znaleźć inne rozwiązania, inne sytuacje, inne połączenia, aby stworzyć zagrożenie dla portugalskiej obrony".

Na tym problemy mistrzów Francji się nie kończą. Oprócz Messiego, francuscy giganci nie będą mogli również liczyć na środkowego obrońcę Presnela Kimpembe, który nadal dochodzi do siebie po kontuzji w centrum treningowym.

Na tej samej pozycji gra też skrzydłowy Nuno Mendes, który ma problemy z lewym ścięgnem podkolanowym, co tylko powoduje większy ból głowy u Galtiera. Do tego wszystkiego wciąż dochodzi do siebie Renato Sanches. Pomocnik będzie mógł rozpocząć pełnoprawne treningi dopiero w tym tygodniu, więc również pozostanie poza składem na wtorkowy mecz.

Start meczu czwartej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów PSG z Benficą zaplanowano na 21:00. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1. Zwycięzcy pojedynku obejmą prowadzenie w grupie H, bo oba zespoły zgromadziły dotąd po 7 punktów. Trzeci jest Juventus, który zgromadził tylko 3 "oczka". Z zerowym dorobkiem na czwartej lokacie plasuje się Maccabi Hajfa.