Haaland ma czas nawet na pomoc sędziemu. Nagranie hitem internetu [WIDEO]

W środowy wieczór Manchester City podejmował u siebie FC Kopenhagę w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. W bramce duńskiej drużyny stanął powracający po kontuzji Kamil Grabara. Mimo ogromnych chęci Polakowi nie udało się zachować czystego konta i aż pięć razy wyjmował piłkę z siatki. Dwa gole dla angielskiego zespołu strzelił Erling Braut Haaland. W jednej z akcji 21-letni napastnik udowodnił, że ma niesamowitą podzielność uwagi i jest w stanie robić dosłownie dwie rzeczy naraz. Przy tym wykazał się również ogromną klasą.

Haaland zaskakuje. Udowodnił, że posiada luz i klasę

Haaland potrzebował zaledwie siedmiu minut, by otworzyć wynik spotkania. Przewaga Manchesteru była miażdżąca, a z każdą sekundą Norweg rozkręcał się coraz bardziej. W 32. minucie rywalizacji napastnik ponownie pokonał Grabarę. Po dośrodkowaniu z rzutu różnego Haaland dobił niecelny strzał jednego z kolegów z drużyny.

Chwilę wcześniej kamery uchwyciły niecodzienne obrazki z udziałem Norwega. Piłkarze Pepa Guardioli konstruowali atak pozycyjny. Wówczas Haaland znajdował się w polu karnym, gdzie czekał na podanie. W pewnym momencie główny arbiter upuścił puszkę ze sprejem na murawę, co od razu zauważył napastnik. Norweg wykorzystał chwilę, kiedy koledzy wycofali piłkę, podbiegł do puszki i podniósł ją. Jednak kiedy zawodnicy Manchesteru ruszyli do ataku, Haaland rzucił sprej w kierunku arbitra i błyskawicznie popędził w pole karne.

Eksperci zauważają, że takie zachowanie w środowisku piłkarskim nie zdarza się często. Zazwyczaj zawodnicy są skupieni na rywalizacji i nie zwracają uwagi na takie szczegóły, jak leżący w dużej odległości sprej. Ta sytuacja pokazała m.in. z jaką lekkością i pewnością gra Norweg.

Filmik z tego zdarzenia opublikowano w mediach społecznościowych. Internauci zachwycają się piłkarzem. "Czego on jeszcze nie wymyśli?", "Haaland ma czas na wszystko", "Musi sobie jakoś utrudnić strzelanie bramek, za łatwo mu to przychodzi" - żartują fani. Jeden z kibiców zauważył, że napastnik zachował się również z wielką klasą. To przypomniało mu pewną sytuację z przeszłości, kiedy Haaland także postąpił w sposób budzący szacunek.

Do podobnego zdarzenia doszło przed meczem Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Borussią Dortmund. Zawodnicy angielskiej drużyny zdjęli bluzy, w których wyszli na murawę i rzucali je w kierunku torby pracownika klubu. Jedynie Haaland podszedł do kitmana i przekazał bluzę do ręki. Mężczyzna był wdzięczny piłkarzowi za jego odmienne od kolegów zachowanie i podziękował mu przyjacielskim klepnięciem w plecy.

