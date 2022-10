Duńczycy ocenili Grabarę. I to jak. "Gdyby nie on, doszłoby do rozlewu krwi"

FC Kopenhaga przegrała 0:5 z Manchesterem City. To nie był wymarzony debiut Kamila Grabary w Lidze Mistrzów. Mimo to duńskie media przyznały mu najlepszą ocenę spośród piłkarzy przegranej drużyny. "To wszystko mogło się zakończyć prawdziwym rozlewem krwi, gdyby nie słupki oraz kilka kapitalnych interwencji polskiego bramkarza" - piszą dziennikarze.

