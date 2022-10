W "El Chiringuito" mocno o Lewandowskim. Bardzo mocno

We wtorek o 21:00 FC Barcelona zagrała na wyjeździe z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Od pierwszych minut w tym spotkaniu na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Był to debiut Polaka na stadionie San Siro. Lepszy w tym meczu okazał się włoski klub i ostatecznie wygrał 1:0 po golu Hakana Calhanoglu.

Josep Pedrerol krytykuje Lewandowskiego. "Martwi mnie"

Robert Lewandowski nie zaprezentował się najlepiej w tym spotkaniu. Polak miał bardzo mało okazji do zdobycia bramki i w świetny sposób wyłączyła go z gry obrona Interu Mediolan. Występ napastnika skomentował w krótkich słowach hiszpański dziennikarz Josep Pedrerol. - Lewandowski mnie martwi. Nie brał udziału w dwóch najważniejszych meczach w tym sezonie - powiedział w programie "El Chiringuito", nawiązując do meczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (0:2), w którym 34-latek również zagrał słabo.

To nie pierwszy raz, gdy Pedrerol krytycznie wypowiada się na temat kapitana reprezentacji Polski. - Nie ma znaczenia, że strzelił trzy gole drużynie, która i tak odpadnie po fazie grupowej. Obecnie zdobywa bramki w meczach, które są rozstrzygnięte. Niech strzeli w półfinale Ligi Mistrzów albo chociaż 1/8. Cenię napastników, którzy zdobywają bramki w najtrudniejszych momentach - powiedział kilka tygodni temu w tym samym programie.

W starciu z Interem rozczarował nie tylko Lewandowski, ale także cała drużyna. Po porażce z Interem, sytuacja katalońskiego klubu w Lidze Mistrzów bardzo się skomplikowała. "Porażka w Monachium i porażka w Mediolanie. Żeby awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, Barcelona potrzebuje sześciu punktów na Camp Nou." - napisali dziennikarze "Marki" po meczu.

Obecnie FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w grupie z dorobkiem trzech punktów. Do liderującego Bayernu Monachium traci sześć punktów, a do zajmującego drugie miejsce Interu, trzy. Szansę na poprawienie wyników w Lidze Mistrzów ekipa Xaviego będzie miała już w środę 12 października o 21:00. Tego dnia ponownie zmierzy się z Interem Mediolan, ale tym razem na własnym stadionie.

